Cum îţi dai seama că ai ficatul obosit

Cum îți dai seama că ai ficatul obosit

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Toată lumea știe că principalul organ însărcina cu purificarea organismului de toxine este ficatul. Din acest motiv, ficatul poate fi comparat cu o mică uzină a corpului uman. Nu degeaba viața fără funcționarea acestui organ este aproape imposibilă. De aceea, potrivit Unica.ro, este foarte important să nu ignorăm semnalele de alarmă care ne-ar putea avertiza că ficatul nostru este suprasolicitat. Iată câteva dintre aceste semne:1. Suprasolicitarea hepatică apare și la efort fizic prelungit, iar printre cei mai expuși sunt sportivii. Suprasolicitarea poate fi indusă și de substanțe medicamentoase, când apare așa numita hepatită toxică, asemănătoare prin manifestare cu hepatita virală sau orice tip de hepatită - uneori se ajunge la insuficiență hepatică și chiar la decesul bolnavului.2. Semne și simptome ale afectării ficatului: Dureri abdominale și mărirea în volum a abdomenului. Modificarea culorii pielii și a albului ochilor, care capătă o nuanță gălbuie (icter). Mâncărimi ale pielii care nu răspund la tratament. Urină închisă la culoare. Scaunul are o culoare alburie sau, dimpotrivă, este negru ca păcura. Oboseală cronică. Lipsa poftei de mâncare. Senzația de greațăImportant! Este bine știți că dintre bolile ficatului, hepatita cronică și ciroza hepatică sunt printre cele mai cunoscute. Din păcate, datele statistice arată că România este pe primul loc în UE la acest capitol, dar și la decesul cauzat de aceste afecțiuni. Tocmai de aceea este necesară o mai mare atenție la detoxifierea și buna funcționare a ficatului, iar acest lucru se face prin educație medicală.Cât privește mult invocata capacitate de autoregenerare, într-adevăr, ficatul este un organ miraculos, care se autoregenerează. Un ficat grav deteriorat de substanțe toxice, cu insuficientă hepatică severă, își începe regenerarea în primele 24 de ore la agresiune, iar după 3 k $%c 4 săptămâni, volumul său s-a dublat față de cel de la care s-a pornit regenerarea. Acest lucru se întâmplă spontan, natural, fără alt stimulent decât substanțele fiziologice produse de organism, ca răspuns la distrugerea țesutului hepatic. Singura condiție este ca acel ficat bolnav să fie lăsat să se regenereze, fără a fi suprasolicitat, fără a-i da de lucru, mai pe românește.