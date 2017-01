Cum intri în legalitate cu o construcţie

1

intrarea in legalitate

Fiind in domeniu, am citit cu surprindere prezentarea autoarei, Florica ZDRU. Informatiile sunt trunchiate si incomplete, lipsind esentialul: nu orice constructie poate intra in legalitate, ci doar cele care nu contravin Regulamentului local de urbanism si pentru care un arhitect, un expert tehnic la cerinta "rezistenta si stabilitate" si respectiv un expert la cerinta "siguranta la foc" isi asuma raspunderea ca pot functiona asa cum au fost construite. Daca acestia identifica probleme, au obligatia sa propuna modificari ale constructiei ce vor face obiectul proiectului de intrare in legalitate. Procedura contravine insa reglementarilor europene in domeniu si e de asteptat sa nu mai fie mult timp valabila.