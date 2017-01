Cum îmblânzeşti un animal speriat

Veterinarul pe recepție

Cum îmblânzești un animal speriat

„Stau la cartier și acum patru zile am găsit un cățel speriat pe stradă. Nu știu dacă a fost abandonat sau a ieșit singur din curte, nu știu nici dacă are stăpân, pentru că nu are zgardă cu date de identificare… Era atât de dezorientat și speriat, scheuna jalnic, încât n-am rezistat și l-am luat la mine în curte. Nu e câine de rasă, tot ce vreau e să se acomodeze cu familia, dar nu prea știm cum să-i câștigăm încrederea”. (Aurel Ionescu).Domnule Ionescu, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a confirmat că un câine care scheaună temător, tremură din tot corpul și își ține coada între picioare este tare speriat. Chiar dacă, în general, animalele care au suferit o traumă nu sunt ușor de îmblânzit, cu puțin efort și cu multă, multă dragoste, acest lucru este posibil. Dacă, de exemplu, puii sunt mai ușor de îmblânzit, animalele adulte vor căpăta încredere în tine mult mai greu. De îndată ce încep să se joace cu tine și să exploreze casa, înseamnă că ai avut succes.Ce-i de făcut: În primul rând, învățați câinele cu lesa și apoi scoateți-l la plimbare. Vorbiți calm și blând cu el, lucru valabil pentru toate animalele. Lăsați-i suficient timp să se învețe cu vocea dum-neavoastră și aveți grijă să nu ridicați tonul în preajma câinelui. Apropiați-vă treptat de el, fără să-l mângâiați sau să-i oferiți mâncare din mână din primele zile. Încercați să stați cât mai mult timp cu el în fiecare zi, pentru a vă accepta în preajmă, iar după ce observați că i-a mai trecut din teamă, ademeniți-l la joacă și abia după aceea încercați să-l mângâiați.