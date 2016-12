Cum faci să eviţi Urgenţa de sărbători

Cum faci să eviți Urgența de sărbători

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Ce trebuie să facem, concret, ca să nu ajungem la Urgență de sărbători? Ar fi utile niște informații simple, pe înțelesul tuturor, ce nu trebuie să mâncăm, ce combinații trebuie să evităm dacă avem probleme cu stomacul, carnea de porc se digeră greu... Mulțumiri și sărbători fericite colectivuluI Cuget liber” (Daciana Nicoară).xxxMedicul nutriționist Alexandru Diaconu are câteva recomandări clare pentru evitarea posibilității de a avea nevoie de ajutorul unui medic în zilele de sărbătoare:l Toată lumea știe că sarea duce la creșterea tensiunii arteriale. Așadar, hipertensivii trebuie să evite alimentele sărate, mai ales carnea preparată prin sărare.l Carnea de porc se digeră mai ușor dacă o servim cu garnitură de murături. Pentru informarea dumneavoastră, în mod normal, carnea se digeră în circa 10-15 ore de la consumarel Afumăturile sunt interzise persoanelor cu probleme hepato-biliare, din cauză că fumul conține multe substanțe cancerigene sau care accelerează indigestia.l Este fals că alcoolul combate frigul. Dimpotrivă, produce o dilatare a vaselor sanguine care dă o senzație de căldură. Consumatorul are impresia că se încălzește, când de fapt el simte căldura pe care corpul o pierde. Consumat în cantități mari, alcoolul, combinat cu o masă bogată, poate duce la pancreatită, o boală extrem de severă, care necesită spitalizare. Pentru informarea dumneavoastră, cantitatea de alcool pe care ficatul poate să o prelucreze este diferită la femei față de bărbați. 40 ml de băuturi tari, 200 ml de vin sau 500 ml de bere sunt suficiente pentru un bărbat, iar pentru femei, jumătate din aceste cantități.l În timpul mesei nu este bine să bem apă sau alte lichide. Înainte de masă se poate consuma un aperitiv, iar după masă, o cafea sau un ceai amar, care favorizează digestia.l Băuturile răcoritoare din comerț ne pot da glicemia peste cap, întrucât au foarte mult zahăr.l Între felurile de mâncare este bine să facem o pauză.l Dulciurile nu trebuie să fie consumate imediat după friptură; din cauza grăsimilor, ouălor și a zaharurilor concentrate pe care le conțin pot provoca indigestii și colici biliare.l Indigestia poate fi prevenită dacă între mese mâncăm fructe. Ananasul crud este ideal.l În caz de diaree, consumați banane, pâine prăjită, orez și cartofi fierți.l Dacă se instalează constipația, sunt bune semințele de in, perele, strugurii, varza acră sau prunele uscate.Perioada sărbătorilor este una grea pentru stomacul oricui, însă dacă nu faci greșeli prea mari, riscul de a ajunge la Urgență este minim.