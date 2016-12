„Cum era să-i angajez legal, dacă sunt nişte tonţi?“

Semnale

„Cum era să-i angajez legal, dacă sunt niște tonți?“

Își acuză fostul patron că face profit practicând sistemul angajărilor repetate în perioadă de probă a aspiranților la un job în firma sa. În replică, angajatorul susține că a fost nevoit să renunțe la încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a reclamanților, din cauză că aceștia nu corespundeau din punct de vedere profesional. Potrivit legislației, la încheierea contractului individual de muncă, în scopul verificării aptitudinilor salariatului, se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Pe durata executării unui contract individual de muncă, nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. „Fiul meu este electromecanic de meserie. Tot electromecanic am fost și eu, am muncit ani de zile sub comuniști, dar am fost respectat și niciodată nu m-am simțit un om mic, nepregătit, în fața maiștrilor sau a inginerilor din întreprindere. Niciodată șefii nu-și băteau joc de noi, muncitorii, ca acum. În ziua de azi, dacă n-ai școală ești privit ca un prost. Se uită că tot talpa întreprinderii duce greul și pe seama ei se face profit! Eu v-am deranjat pentru ce i s-a întâmplat fiului meu și altor persoane care au vrut să se angajeze la o firmă particulară. După ce patronul i-a văzut actele și i-a cerut referințe de pe unde mai lucrase, i-a spus că el fără perioadă de probă nu angajează pe nimeni, poate să fie și mama directorului! Vă dați seama că pe criza asta închizi ochii la orice, numai să ai o leafă sigură. I s-a spus că perioada de probă ține 30 de zile, iar dacă o să fie nevoie, se mai prelungește. Toate bune și frumoase, băiatul meu nu era începător, avea o vechime de 20 de ani și a intrat rapid în pâine. Nu avea nevoie să stea inginerul pe lângă el ca să-i spună ce să facă. Tocmai de aia a rămas perplex când patronul i-a spus că-i pare rău, însă nu poate să-l angajeze, că se aștepta să știe mai multă meserie, ba că se mișcă greu, doar mototol nu l-a făcut direct. Problema e că băiatul meu nu e singurul în situația asta, ca el au mai pățit încă șase băieți. Părerea mea e că patronul și-a făcut obiceiul să folosească oamenii, apoi se leapădă de ei fără să-i plătească. Este legală treaba asta, așa cum susține patronul? Asta e întrebarea la care v-aș ruga, cu stimă, să-mi răspundeți. Vă mulțumesc. A. Ion, 67 ani”. „Habar n-au despre ce vorbesc!“ În intervalul în care se află în perioada de probă, potrivit Codului Muncii, Manuela Popa, specialist în probleme de legislația muncii, ne-a explicat că salariatul ar trebui să se bucure de toate drepturile, dar în același timp să se achite și de obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern și în contractul individual de muncă. La sfârșitul perioadei de probă sau chiar pe durata acesteia, contractul individual de muncă poate înceta, însă numai printr-o notificare scrisă, la inițiativa oricăreia dintre părți. Or, patronul incriminat, D. Zamfir, nu înțelege de ce... reclamanții sunt atât de nedumeriți de hotărârea sa de a nu-i angaja pe perioadă nedeterminată, atâta timp cât au primit notificarea scrisă prevăzută de lege și li s-a explicat că nu pot fi angajați pentru că „nu au dovedit că pot să facă o muncă de calitate și la termen. Cum era să-i angajez, dacă sunt niște tonți? Vă rog să mă scuzați, dar asta e realitatea, eu nu sunt omul cu două fețe! M-am și mirat că la vechimea lor abia se mișcau. Știu, a venit taică-su și la mine să se plângă. Crede că mai e ca pe vremea comunismului, în dictatura clasei muncitoare, când un muncitor era mai bine privit ca un inginer! S-au dus vremurile alea, acum, dacă știi meserie și faci față, ai de muncă, dacă nu, la plimbare, are balta pește!. Să știți că le-am dat banii pe cât au muncit, dar nu vor să recunoască. Să-mi trimită ITM-ul pe cap, eu sunt acoperit legal, ei n-au habar despre ce vorbesc!”. Referitor la practica angajărilor repetate în perioada de probă care i se impută, patronul a negat cu vehemență acest lucru, explicându-ne că știe foarte bine că angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru același post este interzisă de lege: „Au ei idee de ceva, dar nu cunosc legea, sunt complet confuzi!”. Și Manuela Popa tinde să creadă că la mijloc ar fi o confuzie, precizând că, prin excepție, salariatul poate fi supus, într-adevăr, la o nouă perioadă de probă, însă numai în situația în care acesta debutează la același angajator într-o nouă funcție sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase.