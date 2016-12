Cum corectaţi defectele datorate lipsei somnului?

SFATURI

Cum corectați defectele datorate lipsei somnului?

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Prin felul muncii mele nu am timp prea mult pentru somn. Dorm mai mult pe apucate, mai tot timpul sunt pe drumuri. Nu sunt eu directoare, dar îmi place să arăt mai odihnită. Ce aș putea face mai simplu, de exemplu pentru ochii umflați și ca să nu se mai vadă așa tare… laba gâștii, că neodihna asta aduce. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere” (Veronica Pală).xxxStimată doamnă Pală, și cosmeticiana Bogdana Oancea Stoian este de aceeași părere cu dumneavoastră: adevăratul test al sincerității unei femei apare atunci când se privește în oglindă și recunoaște că lipsa odihnei sapă, sapă… Întrebați ce poate fi făcut în cazul ochilor umflați și cum se poate masca lipsa somnului, trădată de umbrele vineții de sub ochi etc? Pentru toate există soluții, important este să existe preocupare în acest sens.Așadar, pentru a crea un efect de atenuare a ochilor umflați, puteți aplica un fard corector de culoare maro pe pleoapa superioară, iar ca să mascați ridurile de expresie, aplicați o linie fină de corector de-a lungul zonei ridate. Și, în sfârșit, dacă vreți să atenuați „laba de gâscă” și pleoapele ridate, încercați un corector rapid sub formă de gel sau aplicațipuțin fard anticearcăn, estompând spre exterior, apoi pudrați ușor cu pămătuful. Cu puțină voință, veți observa că aceste mici trucuri vă vor da o senzație de mai multă mulțumire față de modul cum vă percepeți când vă priviți în oglindă.