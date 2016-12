Cum convingi clientul că trebuie să-ţi cumpere casa

Cum convingi clientul că trebuie să-ți cumpere casa

Ştire online publicată Luni, 14 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Din păcate,din cauza crizei care a afectat și piața imobiliară, situația continuă să rămână destul de dificilă mai ales pentru vânzători, un motiv în plus pentru ei să caute soluții cât mai atractive, astfel încât vânzarea să se producă în cel mai scurt timp posibil.Pe de altă parte, în condițiile unui acces precar la creditare pentru marea majoritate a posibililor cumpărători, ca și ale unui curs de schimb valutar ce dezarmează total moneda națională în fața celei europene, în condițiile tulburărilor din sfera politică, ce ne fac pe fiecare dintre noi să ne punem întrebări cu privire la ziua de mâine, proprietarii de locuințe de vânzare trebuie să vină cu oferte speciale pentru a câștiga lupta de pe piață cu competitorii. Specialiștii au și câteva sfaturi în legătură cu pregătirea locuinței fără investiții mari, însă cu efecte maxime, în măsură să impresioneze cumpărătorii chiar de la prima vizită:1. Curățenia. Atunci când îți vinzi locuința, poți avea vizitatori în fiecare zi. Așadar, șterge praful de pe mobilier, spală geamurile și folosește cu încredere aspiratorul. Va conta mai mult decât îți imaginezi. 2. Reparațiile. Locuința trebuie să corespundă în primul rând din punct de vedere tehnic. Un robinet care curge sau un geam spart pot distrage atenția cumpărătorului de la plusurile pe care le oferă casa ta. 3. Zugrăveala. Un strat de var alb, proaspăt, costă câteva sute de lei, însă câștigul obținut va fi mult mai mare. Nimeni nu vrea să se simtă sufocat de culori stridente, apăsătoare. În plus, eventualele zgârieturi ale pereților vor fi acoperite. 4. Dezordinea. Dacă locuiești în locuința pe care urmează să o vinzi, ai un motiv în plus să o păstrezi într-o ordine desăvârșită. Obligatoriu patul trebuie să fie făcut în dormitor. De asemenea, vei avea surpriza ca unii cumpărători să fie interesați de păstrarea unor elemente de mobilier, pe care vor dori să le vadă. Pe interior. 5. Camere originale. Dacă obișnuiești să-ți iei de lucru acasă și în acet sens ți-ai amenajat un birou în living, trebuie să renunți la el. Cumpărătorii vor să vadă camerele în felul în care au fost destinate, pentru a-și imagina cum își vor organiza ulterior propria locuință.6. Bucătăria trebuie să fie sclipitoare, pentru că este una din camerele care vând o locuință. 7. Dormitorul. Un dormitory ca la hotel va rămâne adânc întipărit în memoria cumpărătorilor. 8. Mobilierul. Dacă ai prea multe elemente de mobilier, care sufocă locuința, renunță temporar la câteva dintre ele. O încăpere suprapopulată cu mobilier va fi percepută că fiind mai mică decât este în realitate, ori acest lucru nu este în avantajul tău. 9. Un buchet de flori proaspete, de sezon, în living, va crea o stare pozitivă. 10. Lumina corespunzătoare. Dacă este o zi autentică de vară, îndepărtează draperiile și lasă lumina să pătrundă în casă.