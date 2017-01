Cum ar trebui pregătită friptura de pasăre

Ştire online publicată Miercuri, 13 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În primul rând, trebuie alese cele mai potrivite părți pentru friptură. Puiul și păsările, în general, se pretează a fi fripte întregi, în special atunci când sunt umplute. Pulpele de pui sunt ideale pentru o mulțime de tipuri de fripturi, clasice și moderne. Pieptul este sărac în grăsimi și proteine (dacă nu este gătit cu piele), dar ideal pentru fripturile la tigaie, cum ar fi șnițelele sau rulourile la cuptor. Aripioarele pot constitui aperitive excelente. Mod de gătire: Preîncălziți cuptorul la 210 grade. Rumeniți puiul timp de 20 minute la 210C. Reduceți temperatura la 170 gtrade și continuați să frigeți pasărea pentru alte 45 minute (pentru un pui mediu) sau 70 de minute (pentru unul mare).Lăsați friptura să se odihnească 20 de minute înainte de a o tăia. Combinații: Carnea de pui se combină armonios cu felurite condimente și mirodenii care o pot transforma radical, de la versiuni clasice la cele moderne sau chiar extravagante. Usturoi și slănină afumată, miere și migdale, șofran sau curry, ulei de măsline și ierburi mediteraneene, caise și scorțișoară, vin alb și marmeladă de portocale cu cimbru, unt și lămâie, vin roșu cu ciuperci și chiar sos de cicolată. Totul e posibil și totul e permis când e vorba de pui. Paleta de garnituri: În funcție de restul ingredientelor folosite pentru friptură, carnea de pui se poate servi cu aproape orice fel de garnitură, cu condiția să fie compatibilă. Ce băuturi se pretează la friptura de pasăre: O recomandare ar fi vinurile albe, vinuri fructate, cu buchet, precum Chardonay sau Feteasca Regală.Trucuri! Păsările întregi se gătesc cu picioarele legate, cele umplute se cos sau se acoperă cu un capac (ceapă, ardei etc., în funcție de umplutură). Puiul/curcanul trebuie stropit cu sosul din tavă. Rața gătită întreagă sau doar pieptul se crestează ușor la suprafață, sub formă de romburi, pentru a permite grăsimii să se scurgă. Dacă gătiți carne grasă (porc, rață, etc.), folosiți o tavă cu grătar-sau grătarul cuptorului poziționat deasupra tăvii lui. Puneți carnea pe grătar iar desesubt, în tavă, cu două degete de apă și câțiva căței de usturoi, cartofii sau alte legume curățate și tăiate corespunzător. Garnitura va fi gata în același timp cu friptura și va împrumuta din gustul ei. Nu înțepați prea mult carnea, deoarece sucurile din carne se vor scurge, iar friptura se va usca. Pentru a preveni arderea cărnii, în special a celei cu multă grăsime (rață), acoperiți carnea cu folie de aluminiu în a doua parte a procesului de gătire sau cu fâșii de slăninuță sau prosciutto, pe care le dați la o parte când serviți friptura.