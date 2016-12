Cum apar păduchii şi cum scăpăm de ei? (1)

4

tratament natural impotriva paduchilor

Buna, Eu am avut probleme cu paduchii si oaule de paduchi si nici eu nu stiu de unde i-am luat. Eu am cautat un produs natural care sa nu imi afecteze parul sau sa imi irite scalpul. Am gasit un gel natural impotriva paduchilor cu ulei din arbore de ceai(tea tree oil) de la Thursday Plantation. Efectele s-au vazut foarte mult, chiar de la prima utilizare a produselui. Am scapat de toti paduchi foarte repede cu acest gel natural si il recomand. Pe langa ca m-am scapat de paduchi, imi place ca miroasa tare bine, a natura asa, si are deja un pieptan de paduchi in pachet. Va pup