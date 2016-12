Cum ajuţi barza să vină mai repede!

Cum ajuți barza să vină mai repede!

Marţi, 09 Aprilie 2013

Medicii sunt de părere că dacă încercați să deveniți părinți este bine să se cunoască, în primul rând, perioada de fertilitate a viitoarei mame. În fiecare lună, câte un ovar (o lună ovarul stâng, o lună ovarul drept) eliberează unul sau mai multe ovule, într-un proces care poartă numele de ovulație, iar șansele cele mai mari de a concepe sunt în această perioadă când, dacă ovulul e fecundat de spermatozoid, apare sarcina.Afrodisiace anti-stres. Perioadele de stres intens pot întrerupe ovulația femeilor pentru perioade de până la trei luni. În plus, stresul zilnic scade apetitul sexual al ambilor parteneri. Pentru sporirea libidoului sunt necesare perioade de relaxare și romantism în cuplu, dar și plantele vă pot ajuta. Un afrodiziac recunoscut este ginsengul, care, în plus, stimulează fertilitatea masculină și favorizează producerea de spermatozoizi. O viață sexuală activă și constantă, chiar și în afara perioadei de fertilitate a femeii, menține echilibrul oricărui cuplu. Uleiurile. Sănătatea organelor genitale, dar și echilibrul hormonal sunt importante pentru fertilitate. Uleiul obținut din semințe de in echilibrează hormonii sexuali feminini, dar este util ambelor sexe. Tablete cu ulei de in se găsesc în magazinele naturiste și în farmacii. Șansele unei sarcini cresc atunci când femeile folosesc capsule de ulei de ciuboțica-cucului potrivit prospectului, deoarece această plantă modifică mucusul cervical în favoarea concepției. Specialiștii recomandă totuși precauție, deoarece poate determina contracții uterine. Administrarea uleiului de ciuboțica-cucului este benefică în primele 14 zile ale ciclului menstrual. Nu se folosește pe parcursul perioadelor menstruale.Metoda calendarului. La un ciclu menstrual regulat poți afla perioada fertilă dacă îți notezi prima zi a menstruației și numeri 28 de zile până la prima zi a următoarei menstruații. La un ciclu de 28 de zile, ovulația apare în ziua a 14-a. În cazul unui ciclu neregulat este bine să folosești teste care indică perioada fertilă, disponibile în cabinetele de ginecologie și în farmacii.Când recurgi la tratament. De regulă, relațiile sexuale zilnice în perioada fertilă ar trebui să conducă la apariția unui copil. Totuși, statisticile arată că, în România, 18 la sută dintre cuplurile aflate la vârsta fertilității nu pot avea copii. Dacă o sarcină dorită nu apare, este necesar sfatul specialistului. Există patru variante medicale pentru a rezolva problemele de fertilitate scăzută: tratamente hormonale pentru disfuncțiile menstruale, îmbunătățirea calității spermei partenerului, corectarea chirurgicală a posibilelor afecțiuni ale femeii și fertilizarea in vitro. Important! Prezența chisturilor ovariene poate perturba ovulația și, în anumite cazuri, poate conduce la scăderea fertilității.TrifoiulCicoarea, creasta-cocoșului, salvia și năprasnicul sunt câteva dintre plantele care, băute sub formă de infuzie, sporesc fertilitatea. Se folosesc în jur de 20 de grame de plantă la un litru de apă clocotită. Ceaiul se bea cald, de trei ori pe zi.Alegeți dintre cele patru opțiuni de tratament acea plantă pe care o preferați la gust. Nu combinați aceste plante, ci tratați-vă doar cu una dintre ele, ținând cont și de indicațiile specialiștilor. Și trifoiul roșu, care conține vitamine din spectrul B și minerale ca magneziul și calciul, tratează infertilitatea.Tratamentul constă în consumul a câte două căni de infuzie din flori uscate de trifoi roșu timp de mai multe luni. Cel mai renumit tratament naturist pentru sporirea fertilității este cel prin care se combină frunzele de zmeur și florile de trifoi roșu într-o infuzie, care se bea de două ori pe zi.