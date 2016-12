Cum afli dacă mâncarea din farfurie e bună de consum

Nu mai e un secret pentru nimeni, trăim vremuri tulburi în ceea ce privește calitatea alimentelor pe care le consumăm zi de zi. În plus, scandalurile din ultima vreme privind infestarea a tot felul de produse au scăzut încrederea oamenilor, astfel încât aceștia sunt tentați să verifice, pe cont propriu, ce-și pun în propria farfurie.Cum putem afla dacă alimentele cumpărate sunt bune de consum aflați din rândurile de mai jos.Mai mulți cititori ai ziarului nostru sunt de părere că repetatele scandaluri din ultima perioadă referitoare la descoperirea de lapte, pește, carne de curcan etc. infestate au și o parte bună, în sensul că au crescut atât vigilența instituțiilor cu atribuții de monitorizare și control a activităților de desfacere și comercializare a produselor alimentare, cât și a oamenilor simpli, care caută formule autorizate de analiză a unor produse alimentare de calitatea cărora se îndoiesc. Această preocupare ar trebui să le dea de gândit atât oamenilor de afaceri, cât și micilor comercianți, care vând tot felul de produse al căror conținut nu este prezentat într-o etichetă, dar s-ar putea culca pe o ureche că toți clienții iau de bună prezentarea verbală pe care ei o fac produselor expuse la vânzare în piețele agroalimentare.Analize pe cont propriul „Am copil mic, iar doctorul mi-a recomandat să-i dau lapte de capră. Se găsește în supermarketuri, o fi laptele verificat, dar este foarte scump, ajunge la 13 lei litrul, nu-mi permit luxul ăsta. Așa că singura soluție este să-l iau din piață, de la particulari. Omul se jură că e lapte sănătos, îmi arată certificatul de sănătate al animalelor, dar astea nu se fac în fiecare zi. Vreau eu să mă conving dacă laptele nu e infestat cu cine știe ce aflatoxină sau mai știu eu ce altceva… Se spune că dacă-l fierbi foarte bine, microbii mor. Problema e că mor și vitaminele, nu pot să-l fierb o oră. Aș vrea să știu unde pot să fac, din când în când, analiza laptelui la Constanța, să fiu eu singură ce-i dau copilului!” (Natalia Veliciu).l „Părinții mei cresc la țară animale, ne dau și nouă lapte, carne, brânză… De când cu aflatoxina asta, am ajuns să verific fânul pe care-l mănâncă vacile și parcă mi s-a părut dubios. Am deja trei bidoane de brânză din care mi-e frică să dau la copii, eu am mai mâncat, dar cu rețineri. Pot eu, ca simplu cetățean, să fac undeva analiza în orașul ăsta?” (K. Ion)l „Sunt bolnavă și n-am voie să mănânc brânză, numai urdă mi-a recomandat doctorul. De vreo doi ani am cumpărat din piață, de la aceeași persoană. Problema e că omul a vândut animalele, am cumpărat de la altcineva, dar mi-a fost cam rău. Nu mai am încredere în nimeni, nu pot să renunț la urdă și întreb dacă pot s-o duc undeva la analiză în Constanța, ca să știu dacă e curată. Vă mulțumesc” (Maria).Verdictul, la mâna DSVSA!Că prevenirea este mai eficientă decât vindecarea este și deviza strategiei Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ale cărei laboratoare de analiză sunt avanposturile luptei permanente pentru asigurarea sănătății oamenilor, prin verificarea sănătății animalelor și a siguranței alimentelor. Partea bună este că în cadrul acestor laboratoare se efectuează analize atât în cadrul programelor de supraveghere, prevenire și control, a solicitărilor curente din partea societăților comerciale, cât și a cererilor adresate direct de persoanele fizice. Practic, oricine dorește să știe dacă ceea ce dorește să mănânce este sau nu bun de consum poate solicita efectuarea unei analize, evident, contra cost.Astfel, în cadrul laboratoarelor de analiză ale DSVSA Constanța, pe baza unei cereri, se pot face analize microbiologice la orice produs alimentar, urmărindu-se anumiți parametri, în funcție de fiecare produs în parte. După efectuarea analizelor se eliberează un buletin, care dă… verdictul alimentului analizat, respectiv bun de consum sau nu!Durata verificării, tarifeDe menționat că în funcție de parametri, o analiză poate să dureze până la maximum cinci-șase zile. Referitor la prețuri, acestea sunt diferite, în funcție de produsul supus verificării, însă este vorba despre tarife accesibile.