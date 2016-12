Medicul de gardă

Cum afli dacă ai lipsă de fier

"Este obligatoriu să ai anemie dacă ești mai galben la față? Cum îți dai seama dacă ești anemic, se poate și fără analize de sânge?" (Georgeta Trifan)v v vLimitele fierului din organismul uman sunt extrem de important a fi urmărite, din cauză că lipsa acestuia rămâne una dintre cele mai întâlnite carențe nutritive, care îi afectează atât pe adulți, cât și pe copii, gene-rând anemia. Manifestată, de regulă, prin slăbiciune, paloare, dureri de cap, palpitații, stare accentuată de oboseală, anemia poate să nu dea simptome la alte persoane. De aceea, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center consideră că se impune acel control medical de rutină la care se referă toți spe-cialiștii.Cum apare anemiaPentru înțelegerea situației, trebuie știut că anemia este provocată de scăderea numărului de globule roșii sau de o concentrație scăzută de hemoglobină. Se poate vorbi însă de anemie numai dacă valoarea hemoglobinei la bărbați se situează sub 13 g%, iar la femei sub 12%.Referitor la cauze, cea mai importantă este alimentația săracă în surse naturale de fier. Afecțiunea mai poate fi însă provocată și de hemoragii puternice, de infecții sau de lipsa de vitamina B 12.Diagnosticare. Anemia, implicit lipsa de fier, se diagnostichează în urma examenelor clinice și a celor de laborator, hemoleucograma fiind un test de sânge care măsoară nivelul de globule roșii și de hemoglobină din sânge. În cazul în care pacientul suferă de anemie, globulele roșii sunt mai mici și mai des-chise la culoare decât în mod normal. De aceea, un control medical pe an este benefic, iar stările de slăbiciune ar trebui să-l conducă de urgență pe pacient la un medic.