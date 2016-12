Cum afli dacă ai hepatită

1

APA in Cta.

Ca hepatita poate sa faca oricine care traieste anormal e stiut. Dar in orasul Cta, mare oras european, nu vede nimeni ca apa e nenorocire. RAJA condusa de marele om STROIE face numai porcarii si presa nu vede si nu ia atitudine. Deci presa e de vina pentru ca in t,ara asta conduce presa de fapt. Apa in Cta are aspect si gust anormal dar asta e. Pomparea apei se face anormal cu variatii permanente care schimba si starea apei si nu se face nimic.