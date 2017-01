Medicul de gardă

Cum afectează sănătatea tocurile înalte

„Sunt o persoană mai scundă, întotdeauna am suferit din cauza înălțimii și încerc să maschez cu tocuri foarte înalte. Am 41 de ani, iar medicul de familie mi-a spus să renunț la tocurile înalte, dacă vreau să nu am probleme cu articulațiile. Atunci nu am luat-o în serios, dar de când au început să mă doară genunchii, mă gândesc dacă nu cumva e de la tocuri? Problema e că nu mă văd în stare să renunț la tocurile înalte! Anamaria”.v v vEste clar ca lumina zilei, la eleganța unei femei contribuie din plin și înălțimea tocurilor încălțămintei. Dacă la evenimente speciale, acest accesoriu este obligatoriu, în restul zilelor, potrivit dr. Sibel Demirgian, chiar nu se recomandă tocurile prea înalte. Motivul este următorul: pantofii cu toc prea înalt pun o presiune imensă asupra genunchilor.Așadar, s-a dovedit că purtarea încălțămintei cu tocuri înalte, ani de-a rândul, poate duce la uzura și degradarea articulațiilor. Chiar dacă nu se ajunge în această situație într-un an, doi, orice femeie ar trebui să știe ce riscă în momentul în care face o obsesie pentru tocurile înalte, indiferent de momentul zilei, de evenimentul la care participă etc. Așadar, boala favorizată de purtarea frecventă a tocurilor înalte se numește osteoartrită, mai mult sau mai puțin agresivă, în funcție de înălțimea tocurilor purtate.RecomandăriAr fi total deplasat să-i ceri unei femei să renunțe complet la tocurile care-i conferă atâta eleganță, însă, dacă își dorește ca, odată cu înaintarea în vârstă, să nu-și regrete exagerarea, de preferat ar fi să poarte tocuri foarte înalte la evenimente speciale. Totul, din cauză că vor apărea probleme serioase nu doar în zona genunchilor, ci și a coloanei vertebrale.