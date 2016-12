„Cum adică să nu fac ce vreau în casa mea?“

„Este foarte bine că sunt legi care protejează liniștea în familie, dar chiar așa, nici măcar în casa mea proprie și personală, făcută înainte de căsătorie, nu pot să mut mobila de colo-colo sau să mă lipsesc de ea, dacă așa am chef? Ciudat rău codul ăsta civil, una-două, nevasta te amenință cu tribunalul. De ce nu am dreptul să fac ce vreau în și cu casa mea dacă sunt proprietar?” (D. Fluture).Soții nu pot dispune nici de bunurile personale fără consensCiudat sau nu, noul Cod Civil a adus o serie de modificări în multe privințe. De exemplu, fără consimțământul, atenție!, scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia. Mai mult decât atât, după cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, un soț nu poate deplasa din locuință (atenție, nu în interiorul locuinței, aici și-a făcut locul o confuzie!) bunurile ce mobilează sau decorează locuința familiei și nu poate dispune de acestea fără consimțământul scris al celuilalt soț.În cazul în care consimțământul este refuzat fără un motiv legitim, celălalt soț poate să sesizeze instanța de tutelă, pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului. Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat cunoștință despre acesta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial.În lipsa notării locuinței familiei în cartea funciară, soțul care nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soț, cu anumite excepții, în funcție de situație.