Cum acţionezi când îţi pierzi jobul

Cum acționezi când îți pierzi jobul

„Prin octombrie, am fost ame-nințat că mă dau afară, că prea îmi iau învoiri de capul meu și plec fără să anunț. A fost o chestie cu copilul… După aia mi-am văzut de treabă, iar pe 24 noiembrie am primit hârtie că mi s-a desfăcut contractul disciplinar. Am refuzat să semnez, dar mi s-a luat cartela și n-am fost primită la muncă. E corect?” (Paula Simion).v v vDupă cum ne-a explicat Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă, decizia de concediere disciplinară se emite în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care persoana care poate aplica sancțiunea disciplinară a luat la cunoștință despre săvârșirea abaterii, fără a depăși 6 luni de la producerea faptei. Decizia se comunică salariatului personal, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată la domiciliul acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la emitere.Important! Anterior concedierii disciplinare, angajatorul este obligat să efectueze cercetarea prealabilă și să-l convoace în scris pe salariat, pentru a se apăra, care poate să fie asistat de un reprezentant al sindicatului sau al salariaților. Dacă nu s-a întâmplat asta, s-a încălcat procedura legală privind concedierea, iar situația poate fi reclamată la ITM.