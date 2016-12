Cui îi este interzis să muncească noaptea

„Dacă o femeie gravidă vrea să facă muncă de noapte pentru că nu are probleme de sănătate, legea nu-i dă acest drept? Câte ore trebuie să lucrezi ca să primești spor de noapte? - întreabă o cititoare.v v vDupă cum ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, într-adevăr, există categorii de angajați cărora legea le interzice să presteze muncă de noapte, chiar dacă ei, pentru a obține acel spor la salariu, își doresc asta. Este vorba atât de femeile gravide, cât și de lăuze sau cele care alăptează, dar și de tinerii cu vârsta sub 18 ani. Asta înseamnă că salariata gravidă trebuie să anunțe conducerea despre noua situație în care se află, pentru ca, apoi, să fie transferată într-o muncă de zi. În plus, dacă aceasta dorește să muncească, în continuare, și în timpul nopții, susținând că starea de sănătate îi permite, conducerea ar încălca legea dacă ar permite asta. Cine primește sporul de noapte. Pentru a beneficia de sporul pentru munca de noapte, respectiv 25% din salariul de bază, salariatul respectiv trebuie să presteze muncă de noapte cel puțin trei ore din timpul normal de lucru. Important! Este considerată muncă de noapte, activitatea desfășurată între orele 22.00 și 06.00. Salariatul de noapte reprezintă, după caz: a) salariatul care efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru; b) salariatul care efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.Salariații care desfășoară muncă de noapte și au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu această activitate, vor fi trecuți la munca de zi pentru care sunt apți, având în vedere că legea le dă acest drept. Pe de altă parte, cunoscându-și problemele de sănătate, este obligația salariaților să informeze conducerea unității la care lucrează despre acest lucru.