Cui i se cuvine pensie anticipată parţială fără penalizare

Cui i se cuvine pensie anticipată parțială fără penalizare

Probabil că dacă nu s-ar fi aplicat o penalizare așa de mare (până la maximum 45 la sută din pensia pentru limită de vârstă), pensionarea anticipată parțială ar fi devenit „sport național“. Există însă și categorii de pensionari scutiți de această drastică penalizare.Din totalul celor 145.000 de pensionari aflați în plată la ora actuală, în județul nostru, 4.756 primesc pensii anticipate parțiale cu penalizare, iar 473, pensie anticipată fără penalizare, cele două categorii fiind distincte.Față de vechea lege a pensiilor, actualele reglementări sunt mult mai drastice în ceea ce privește penalizarea aplicată la cuantumul pensiei celor care doresc să se pensioneze înainte de vreme. De precizat că au dreptul să se retragă din activitate, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și cei care au depășit acest stagiu cu până la opt ani. Noua Lege a Pensiilor mai vine însă cu o noutate, care dă șansa unor ca-tegorii de pensionari să nu le fie afectat cuantumul pensiei. Un motiv care îi determină pe unii pensionari, care nu dețin informații corecte în acest sens, să ia în calcul că unii sunt mai favo-rizați decât alții.E sau nu aceeași lege?„Nu înțeleg de ce o lege este pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă. Mama s-a pensionat anticipat, anul trecut, ca să-mi crească mie copilul și îi opresc aproape jumătate din amărâta aia de pensie. Plus că nu mai are voie să lucreze, ca să mai pună ceva la pensia aia de doi bani. Am auzit bine, nu inventez, că ar fi și pensionari care primesc pensia anticipată întreagă. Cine sunt piloșii care au scutirea asta barosană? E sau nu aceeași lege? Alina Nică”.Penalizare proporțională„Eu mai am un an și trei luni până să ies la pensie. Aș vrea să mă retrag, ca să-mi cresc nepotul și să meargă fiică-mea la muncă. De la Casa de Pensii am aflat că te poți pensiona anticipat cu cinci ani înainte. În situația mea, fiind perioada mult mai scurtă, mi se pare normal ca penali-zarea să fie mai mică! M. Petcu”.De analizat„Eu am ieșit la pensie anticipată forțată, nu mai mergea treaba și i-au dat afară pe cei în vârstă. Cine mă mai angajează la vârsta mea, ci atâția șomeri tineri? Cred că pentru cei care sunt obligați să iasă la pensie, penalizarea ar trebui să fie jumătate din cea actuală. Să tai 45 la sută dintr-o pensie, chiar anticipată, mi se pare exagerat la ce pensii sunt în România! Sper ca propunerea mea să fie analizată de cineva! A. Tudor”.Favorizate - situațiile excepționaleGabriela Goschin, director executiv al Casei Județene de Pensii, atrage însă atenția că nu se poate pune problema unui sistem negociabil de aplicare a penalizării la pensia anticipată parțială. Iar confuziile și suspiciunile unor pensionari pornesc de la faptul că este pentru prima dată când legea permite pensionarea anticipată parțială cu reducerea vârstei standard cu doi ani, fără penalizarea prevăzută de lege. Acest lucru este posibil însă numai pentru cei care au muncit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare severă, respectiv Zlatna, Baia Mare și Copșa Mică.Cât privește procentele de penalizare, într-adevăr, legislația ante-rioară prevedea procente diferențiate, cuprinse între 0,5% și 0,50% (față de 0,75 la sută pentru fiecare lună de anticipare din actuala lege), iar penalizarea maximă ajungea la 30% (față de 45 la sută, cât impune legislația în vigoare).