Cui i se cuvine pensia de urmaş (1)

Cui i se cuvine pensia de urmaș (1)

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Aș vrea să știu dacă toți copiii au dreptul la pensie de urmaș și dacă soția poate primi această pensie indiferent de vârsta pe care o are. Vă mulțumesc” (Simina Agapu).v v vAu dreptul să primească pensie de urmaș, atât copiii, cât și soțul supraviețuitor, însă în anumite condiții. Cât privește copiii, potrivit Casei Naționale de Pensii, ei au acest drept în următoarele cazuri: l până la vârsta de 16 ani ani l dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, dar fără să depășească vârsta de 26 de ani l cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfa-nilor de ambii părinți, reprezintă însumarea drepturilor de urmaș, calculate după fiecare părinte.Referitor la soțul supraviețuitor, el are acest drept pe tot parcursul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția ca durata căsătoriei să fi fost de cel puțin 10 ani l De asemenea, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an l indiferent de vârsta și de du-rata căsătoriei, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.Alte detalii privind pensia de urmaș le puteți afla din ziarul nostru de mâine.