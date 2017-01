Cui i se cuvin mai multe zile de concediu

Ştire online publicată Miercuri, 15 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

„Am o meserie grea, mereu am primit zile în plus la concediul de odihnă, dar niciodată 3 zile, cum se dau la firma unde m-am transferat de curând. De la Personal mi s-a spus că sunt pe lege cu 3 zile… Nu mai înțeleg nimic!” (Ion Andrei). În ceea ce privește stabilirea categoriilor de personal, a activităților și a locurilor de muncă pentru care se acordă concediu de odihnă suplimentar, precum și a condițiilor de muncă, salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare - precizează Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. De precizat că numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariați menționate mai sus poate fi stabilit și prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, însă acesta nu poate fi, de asemenea, mai mic de 3 zile lucrătoare. Așadar, dacă angajatorul respectă limita minimă, nu are nicio problemă cu legea. De precizat că durata efectivă a concediului de odihnă este stabilită în contractul individual de muncă, respectând legea și contractele colective aplicabile.