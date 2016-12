Cu… jalba la Parlamentul European

Luni, 03 Octombrie 2011

„Ca cetățean european, aș vrea să știu dacă am dreptul să fac cererile pe care eu le cred de cuviință la Parlamentul European, fără să fiu luat la rost că trec peste Parlamentul din țara noastră? Mă interesează să trimit prin fax” – Ioana Sandu. Stimată doamnă Sandu, este bine să știți că oricine dorește să expedieze o corespondență pe adresa Parlamentului European are la dispoziție o modalitate rapidă, și anume adresa electronică intitulată sugestiv „Poșta cetățeanului“. Această formă de comunicare le dă posibilitatea doritorilor să înainteze atât propuneri, cât și întrebări. Mai mult, pot cere informații, însă cu condiția ca solicitările formulate să țină de domeniile de activitate ale Uniunii Eu-ropene. Indiferent de natura solicitării, cetățeanul român va primi însă un răspuns, astfel încât să știe ce are de făcut în continuare. Dacă dumneavoastră doriți să trimiteți corespondența prin fax, o puteți face la următorul număr: + (352) 43 00 27 072.