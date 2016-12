"Cu sau fără fundă, o ţeapă tot ţeapă rămâne!"

Din capcanele comerțului electronic

"Cu sau fără fundă, o țeapă tot țeapă rămâne!"

Comerțul electronic a câștigat teren și în România, plățile online prin card bancar crescând de la un an la altul, statisticile arătândcă acest segment de piață este susținut de peste 2.000 de magazine online active, piața fiind estimată la 350 milioane euro în 2011.Cum nimic nu e perfect pe lumea asta, au apărut și nemulțumirile celor angajați în astfel de tranzacții, care ajung și la… urechile OPC-ului. Po-trivit comisarului șef al Comisa-riatului Județean pentru Protecția Consumatorului, Dionisie Culețu, aceste reclamații constituie un element de noutate pentru instituția pe care o reprezintă. Chiar dacă începutul este, deocamdată, timid, oamenii nu par dispuși să înghită pe nemestecate tot ce li se oferă în ambalaje sofisticate, din spatele ușilor închise și doresc să atragă atenția că li se datorează corectitu-dine din partea celor care susțin orice formă de comerț. „Cred că pre-sa ar trebui să scrie mai mult despre ce se petrece în unele magazine virtuale, care au viitor, e clar. Nu e corect să ceri un produs și să te trezești că-ți expediază altă trăsnaie, sau, mai rău, să-ți condiționeze un produs de cumpărarea a nu știu ce prostie! Ambalajul frumos nu mă impresionează. Cu fundă sau fără fundă, o țeapă tot țeapă rămâne!” – ni s-a plâns Mioara Matei. „Am participat la un concurs online și mi s-a oferit un produs gratuit. Când am primit coletul, avea factura atașată. Plus că se bagă tot felul de adaosuri mascate la un preț ieftin, ca să te ademenească… Nu toți știm contabilitate!” (Claudia Suciu).Ce trebuie să știți când cumpărați online?Comisarul șef Dionisie Culețu ne-a confirmat că este destul de frecventă practica incorectă de a oferi produse ieftine față de prețul mediu, dar a căror livrare să fie condiționată de achiziționarea de accesorii (uneori indispensabile funcționării produsului!) la prețuri supraevaluate: „Să nu se mai mire nimeni că în aceste condiții, prețul total va depăși semnificativ o achiziție similară de la un distribuitor consacrat al pro-dusului! Recomand cumpărătorilor online să verifice cu mare atenție ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate, iar prima întrebare pe care ar trebui să și-o pună este «De la cine cumpăr?»”. Așadar, asigurați-vă că sunt afișate pe website numele operatorului economic, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul de înregistrare. Doar având aceste informații puteți intra în contact cu ope-ratorul economic dacă apar neînțelegeri. Nu cumpărați de pe website-uri care nu afișează date complete de contact! Este preferabil să cumpărați de la companii cunoscute sau cu care ați mai avut contacte comerciale înainte sau despre care nu există comentarii negative ale altor clienți pe forumuri sau pe site-urile de evaluare a serviciilor. Bine ar fi să verificați și dacă operatorul economic garantează livrarea în timp util sau dacă se specifică rambursarea plăților efectuate când comanda este anulată.„Pentru bunurile comandate în străinătate, verificati pe site-ul vânzătorului condițiile de returnare a bunurilor, căci va trebui să suportați taxele poștale de retur, care ar putea fi semnificative”-precizează comisarul șef.Atenție la prețul final!Cât privește ultimul preț afișat în momentul lansării comenzii, acesta trebuie să includă toate taxele, într-un mod clar, lizibil și în timp util. Comparați ofertele de preț, condițiile de livrare și garanție ale mai multor comercianți înainte de a lua o decizie. Dacă bunurile sunt expediate din străinătate, fiți atenți la taxele poștale și alte costuri pe care comerciantul nu le afișează/calculează, cum ar fi taxe vamale sau TVA, ne-a mai spus comisarul șef. Iar dacă întâmpinați probleme, în primul rând contactați operatorul economic, iar dacă nu sunteți mulțumit de rezultatul discuțiilor cu acesta, puteți depune o reclamație la Comisariatul Județean al Consu-matorilor din județul în care își are sediul social comerciantul sau puteți sesiza direct instanța de judecată. Important! Listați comanda dumneavoastră, precum și clauzele și condițiile afișate pe website la momentul cumpărării, pentru situația în care, ulterior, aveți de soluționat o dispută cu comerciantul.