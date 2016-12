„Cu reclamaţii mi-am rezolvat toate necazurile!“

Semnale

„Cu reclamații mi-am rezolvat toate necazurile!“

A preferat să se plângăprimăriei, decât să-șistrige nemulțumirile con-ducerii asociației de proprietari. Acum susține că nu mai poate suporta… „răzbunarea”.Președintele asociației nu are nimic a-și imputa, dimpotrivă, susține în continuare că reclamanta este o per-soană, „răzbunătoare, nerecunoscă-toare, nici colegii de muncă n-o prea înghit că e pârâcioasă, chiar ea ne-a spus asta!”.Cei care își duc traiul în blocurile patriei știu (sau ar trebui să știe!) care este structura puterii interne. S-a încetățenit ideea că treburile de administrare sunt conduse de admi-nistratori, deși, în schema asociației, ei sunt doar executanți, președinții având puterea de a lua decizii. De multe ori am fost sesizați că există persoane în conducerea asociației care nu țin la o colaborare civilizată cu cei care îi plătesc să le rezolve problemele, destule și ele, că doar casa-i mare… Asta nu înseamnă că nu s-a arătat cu degetul și către sufi-cienți locatari, „amatori” de contro-verse în comunitatea din care fac parte. M. Tișana (48 ani) recu-noaște că dintotdeauna a fost o locatară dificilă, pentru că nu suportă minciuna. „Și mai e o chestie: mie trebuie să mi se explice băbește de ce plătesc atâția lei pe nu știu ce cheltuială, nicidecum să fiu trimisă la lege, că doar nu sunt juristă, cum îi place președintelui de la asociația noastră să se dea mare. În mintea mea de locatar, e un singur șef la asociație, adică administratorul. Știu că lui trebuie să-i dau întreținerea. Problema e că dacă am vreo nelă-murire, mă trimite la președinte, cică el e șeful, iar administratorul trebuie să-și cunoască vârful nasului. Am încercat de câteva ori să-l găsesc, însă n-am reușit. Ce era să fac? Să mă rog la nesfârșit de administrator să-i spună președintelui că vecinul de deasupra nu vrea să-și repare de bunăvoie defecțiunea din baie și curge la mine? L-am rugat pe adminis-trator să-mi pună o ștampilă pe o hâr-tie, dar mi-a spus că e la președinte! Pe cine tot prostesc ei?Uite că m-am supărat și i-am reclamat la primărie! E dreptul meu, care-i problema?”.Femeia ne-a mai spus că după ce președintele a fost chemat… la raport, a început să suporte „ponoa-sele tupeului”, dar e mulțumită că măcar s-a reparat defecțiunea. „Cu reclamații mi-am rezolvat toate necazurile, vă spun sincer! Din cauza asta, nici colegii de muncă nu mă prea înghit. Ce, mie mi-e ușor să pârăsc? S-a pus el cu jihadul pe mine, însă dacă nu se potolește, o să-i aduc și poliția pe cap, să le spună lor de ce îl hărțuiesc!”.„A prins dragsă mă hărțuiască!“Președintele asociației, Valeriu Târnă, ne-a explicat că, într-adevăr, în relația sa cu M.T. s-a declanșat un... jihad, însă cea care a pornit ostilitățile „este chiar doamna Tișana. La ultimele alegeri, i s-a pus pata că n-a rămas șefă de scară. I-am explicat că legea nu mai prevede așa ceva, dar ea mă acuză de răzbunare pentru nu știu ce problemă perso-nală. De-atunci, mă reclamă peste tot. Am vorbit cu administratorul, femeia zice nu i-a spus nimic despre defec-țiunea din baia vecinului. De la aduna-rea aia, a prins drag să mă hărțuiască. Păi ce, e prima dată când curge în baia cuiva? Problemele astea le-am rezolvat cel mai rapid, chiar dacă unii deschideau greu ușa, insistam. Dar n-ai cu cine să vorbești” - ne-a mai spus președintele, care susține, în con-tinuare, că nu are nimic a-și imputa, dimpotrivă, reclamanta este o per-soană „răzbunătoare, nerecunoscă-toare, nici colegii de muncă n-o prea înghit, chiar ea ne-a spus asta!”.Credeți că neplăcerile vieții la bloc scad sau se înmulțesc direct proporțional cu interesul și respectul pe care le manifestă atât conduce-rea, cât și locatarii, pentru a le fi tutu-ror mai bine în condominiul respectiv?