Veterinarul pe recepție

Cu pisica în avion…

„Trebuie să plec în concediu cu avionul și intenționez să-mi iau și pisica, nu pot s-o las singură acasă o săptămână. Aș vrea să știu de ce acte am nevoie și cât de mare trebuie să fie cușca. Am auzit că sunt niște restricții cumplite... Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite!” - Onela Alexe.v v vDupă cum apreciază medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, o vacanță împreună cu pisica poate fi plăcută, dar numai cu condiția de a planifica totul din timp, căci condițiile impuse pentru astfel de călătorii nu sunt deloc puține. Referitor la actele necesare, pasagerul însoțit de un animal are obligația să prezinte la vamă: pașaportul și carnetul de sănătate ale animalului; certificatul medical an-tirabic, dar și un act care să certifice faptul că pisica are vaccinurile și analizele la zi, potrivit cerințelor de acces pe teritoriul țării de destinație. În plus, animalul trebuie să aibă un microcip sau un tatuaj special pentru identificare, deci lucrurile nu sunt deloc simple, de aceea pregătirile trebuie demarate cu suficient timp înaintea zborului.Nu e permisă orice fel de cușcăInteresant este că se cere o cușcă-standard pentru astfel de zboruri, dimensiuni care, atenție, diferă de la o companie la alta. De exemplu, pentru un zbor cu avioanele TAROM, cușca standard pentru transportul în cabina de pasageri a animalului de companie are dimensiunile 69 cm x 51 cm x 49 cm și este recomandată pentru 5,5 kg. Se pot accepta și animale de companie cu greutatea de până la 8 kg cu tot cu cușcă. Alitalia acceptă cuști cu di-mensiunile de 44,5 Ś 21,5 x 26 cm sau 46 cm x 25 cm x 31 cm (în funcție de tipul avionului), iar BlueAir și KLM solicită 43 cm x 31 cm x 20 cm. Delta Airlines și Lufthansa acceptă cuști de 55 cm x 40 cm x 20 cm. Dincolo de aceste date, în astfel de împrejurări, primul pas trebuie să fie o vizită la veterinar, pentru un control amănunțit al stării de sănătate, dar și pentru obținerea altor informații utile referitoare la călătorie, căci lucrurile nu sunt atât de simple pe cât ar părea.