Cu gelozia la psiholog!

Gelozia excesivă este nesănătoasă și distructivă în toate relațiile, nu degeaba este considerată închisoarea iubirii. Pe de altă parte, absența totală a acestui sentiment este un semn de apatie în acea relație.Din exterior, gelozia pare mărturia unei relații dominate de posesivitate în defavoarea afec-țiunii, de putere în defavoarea iubirii. În realitate, gelozia este un sentiment profund, care se naște și se alimentează din senti-mentele noastre, simțământ de-a dreptul monstruos dacă este exagerat, greu de controlat din cauză că teama de a fi abandonat face legea în acel cuplu, ne-a explicat psihologul Alina Pandrea. Există mai multe tipuri de geloși, însă, dintre aceștia, gelosul posesiv nu se limitează doar la sexul opus al perechii sale. El urăște pe oricine trăiește în jurul persoanei iubite (părinți, surori, frați, animale de companie, chiar și plante) și fură din timpul și din atenția acesteia. Totul, din cauză că nu suportă să ocupe locul doi în mintea partenerului său.„Nu este soțul meu primul bărbat gelos din lumea asta, plus că și eu, ca femeie, sunt geloasă, dar în niște limite. Eu sunt o fire deschisă, veselă, vorbăreață, iar el își iese din minți nu doar când observă că un bărbat se apropie mai mult de mine, e gelos pe tot ce mișună în jurul meu, pe părinții mei, pe bunici, pe părinții lui, care mă iubesc foarte mult și, lucru care mă sperie cel mai tare, e gelos până și pe un câine pe care îl am de câțiva ani și de care sunt atașată. Eu îmi doresc un copil, el nici nu vrea să audă, de teamă să nu fie pe locul doi. Dacă ar fi după el, trebuie să mă pun sub un clopot de sticlă. Suferim amândoi, e greu de trăit în felul ăsta. L-am rugat să mergem împreună la psiholog, nu vrea să audă, nici măcar nu-și recunoaște problema. Sunt depășită de situație, tot timpul crede că îi ascund ceva…” - ni s-a destăinuit o tânără în vârstă de 32 de ani, care, după nici doi ani de căsnicie, se simte ca într-o închisoare.Un sentiment chinuitorAlimentată de sentimente multiple, în funcție de gradul de intensitate cu care se manifestă, psihologul Alina Pandrea confir-mă că gelozia poate duce la schimbări de comportament și la tulburări psihice. Din păcate, există mult mai multe tipuri de geloși decât ne-am putea imagina. De exemplu, gelosul posesiv nu are doar o problemă cu persoana de sex opus, el urăște pur și simplu pe oricine trăiește în jurul persoanei iubite (persoane foarte apropiate din familie, alte rude, cunoștințe, dar și animale de companie, și plante), în mintea sa, orice gest care fură din timpul și atenția perechii sale este o dovadă că partenerul său îl neglijează. Gelosul invadator, pe de altă parte, invadează intimitatea partenereului, îi deschide mail-urile și tot timpul crede că i se ascunde ceva.Câțiva pași ai luptei cu geloziaAșadar, simți că te copleșește gelozia, că vei fi părăsit în orice moment? Află cauzele chinuitorului sentiment, recunoaște ce te face să fii gelos (geloasă), fă schimbări în stilul de viață, combină gelozia cu o emoție plăcută, practică, astfel încât să nu-i permiți să te controleze ea pe tine. Bucură-te de iubire, căci așa vei suferi mai puțin din gelozie. În loc să te lupți cu tot felul de închipuiri, mai bine investește mai mult în iubire și învață să oferi fără a primi ceva în schimb. Suntem diferiți și nimeni nu ne poate cunoaște nevoile și sentimentele dacă nu știm să le exprimăm și nu adoptăm o atitudine pozitivă. Răbdarea și comunicarea sunt cele care te pot scăpa de gelozie, căci încrederea rămâne cea mai frumoasă dovadă de iubire. Trăiește din plin prezentul, oferă surprize, ai încredere în propria persoană și în partener și nu uita că dacă gelozia intră pe geam, iubirea va ieși pe ușă!Cât îl privește pe gelosul care nu-și recunoaște sentimentul, dacă apelează la o consiliere psihologică, are toate șansele să îmblânzească acest… monstru născut și alimentat, până la urmă, tot din sentimente umane.