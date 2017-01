Cu E-urile periculoase la control!

Pornind de la faptul că aditivii alimentari ocupă un loc de frunte pe lista neagră a dușmanilor sănătății, senatorul PDL Dumitru Florian Staicu a inițiat un proiect de lege care prevede etichetarea alimentelor cu buline colorate, pentru a arăta cât de sănătoase sunt. Potrivit acestui proiect, alimentele ar trebui să aibă aplicate pe ambalaj câte o bulină de culori diferite, respectiv: verde - pentru alimentele sănătoase, care pot fi consumate zilnic, fără vreun risc pentru sănătatea organismului; portocalie, pe produsele care trebuie consumate moderat, iar bulina roșie pentru alimentele care conțin aditivi nere-comandați consumului uman. Criteriile de aplicare ar urma să fie stabilite de Ministerul Sănătății, care ar avea în vedere mai mulți factori: cantitatea de aditivi, gradul de pericol pentru sănătate etc. Totuși, specialiștii cred că, deși propunerea e bună, este posibil ca presiunile exercitate de industria alimentară să fie prea mari pentru a se ajunge la aplicarea ei, mai ales că n-ar fi prima dată când o idee bună nu se poate pune în practică. Pe de altă parte, consumatorii, conștienți că în magazine rar mai găsești un produs fără E-uri, deși sunt în favoarea acestui proiect, având în vedere interesele aflate în joc, sunt foarte sceptici că el ar putea deveni lege. Totuși, ei cer imperativ autorităților ca E-urile dovedite cancerigene să nu mai fie acceptate de țara noastră: „Am tangență cu domeniul, știu că piața aditivilor alimentari în lume e extraordinar de mare și în continuă creștere, se ridică la miliarde de euro, m-aș mira să se facă vreun pas înapoi. Tot ce cred eu că s-ar putea face ține de conștiința producătorilor. Ei ar trebui să se limiteze la cât mai puțini aditivi și cât mai puțin periculoși. Să judece cu inima și o să reușească să nu ne mai bombardeze cu sute de E-uri. Sincer, chiar dacă s-ar ajunge la îmbulinarea alimentelor, lucru foarte greu de realizat, după umila mea părere, oamenii n-o să creadă în corectitudinea evaluării lor. Avem prea multe precedente de lipsă de încredere și de aici pornesc multe. Știu că e lume multă și toți trebuie să mănânce, mai ieftin, mai scump, după cum își permit. Problema e că și produsele scumpe, delicate-surile, sunt bombardate cu E-uri periculoase. Producătorii ar trebui s-o lase mai moale cu gustul și să ne gândim cu toții și la sănătate, că sunt prea multe boli cauzate de alimentația aiurea” - ing. Mircea Damian. „Cred că e complicat să se adopte legea asta, dar ea ar ajuta mult la îndrumarea și informarea populației, mai ales că, acum, ingredientele de pe etichete nu poți să le citești nici cu lupa și nu înțeleg de ce se tolerează asta. Despre înțele-gere, nu mai discutăm, îți trebuie informații serioase și cultură asemenea” - ec. Mihaela Dida. „Să nu ne dăm după cireș, aproape toate produsele conțin aditivi. M-am săturat să mă duc la cumpărături cu lista de E-uri periculoase după mine. Mi se pare o idee bună cu bulinele colorate, ar fi mult mai sim-plu, omul ar fi ajutat să cumpere în cunoștință de cauză. Trebuie încercat pentru că, în felul ăsta, ar crește și responsabilitatea producătorului, cu condiția să fie sincer, nu ca acum. Eu cred că războiul va fi mare, greu de câștigat de inițiatorul legii, dar poți să știi?” - Svetlana Predan. „Dacă te uiți la câte E-uri conține pâinea, rămâi interzis. Ar trebui să se introducă bulinele astea urgent, iar cei care falsifică etichetele trebuie trimiși după gratii. Nu mai pot ei de amenzi!” - Adrian Luca. „Se poartă bulinele în țara noastră, de ce ar fi exceptate tocmai la produsele care ne țin în viață? De ce au liber o grămadă de E-uri cancerigene? Cui stăm în cale? Să se facă odată și în țara asta o treabă serioasă, nu e nimic amuzant în bulinele astea!” – Daniela Zincă. Indiferent dacă acest proiect va deveni sau nu lege, oamenii își doresc să se găsească o formulă care să-i sancționeze drastic pe producătorii care mint cu privire la ingredientele din componența produselor. De asemenea, cer autorităților să găsească soluții astfel încât etichetele de pe ambalajele produselor să poată fi citite și fără lupă.