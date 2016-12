Medicul de gardă

Cu durerile abdominale la copii nu-i de glumit

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

"Ce recomandă medicul să facem noi, părinții, când copiii se balonează și îi doare burtica?" (Silvia Mugur). Indiferent dacă este puternică sau mai slabă, pentru orice durere abdominală care durează mai mult de o oră trebuie chemat medicul sau mers la medic, avertizează dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii medicale Homeomed. Totul, din cauză că medicii au capacitatea de a face diferențele de rigoare între diferitele tipuri de dureri abdominale, astfel încât să poată stabili tratamentul corect. De regulă, în cazul în care copiii acuză dureri abdominale, stări de balonare, părinții sunt tentați să dea vina pe un aliment consumat de copil sau chiar pe o eventuală apendicită. Este adevărat, copiii nu se pot abține de la tot felul de produse ciudate sau de la cantități mult prea mari din- tr-un aliment obișnuit, dar chiar și așa, nu fac indigestie. De aceea trebuie chemat medicul, pentru lămurirea lucrurilor: "Am avut nenumărate astfel de probleme și la clinica noastră, am fost abordați și la ore din noapte, ceea ce a făcut ca lucrurile să nu se complice. Ne-a permis și programul nostru non-stop, însă, de departe, apreciez preocuparea părinților când vine vorba despre durerile abdominale, care trebuie tratate cu toată seriozitatea dacă persistă". Ce faceți până vine medicul? Luați-i copilului temperatura, apoi așezați-l în pat și evitați să-i dați de mâncare. Dacă i se face sete, puteți să-i dați puțină apă. Cauze, pe vârste. După vârsta de un an, cea mai întâlnită cauză a durerilor abdominale este debutul unei boli, cum ar fi gripa, faringita sau guturaiul, mai ales în cazurile în care se instalează și febra. Așadar, ar putea fi vorba doar despre un semn că afecțiunea atinge și intestinele, dar și alte părți ale organismului. Aceasta este și cauza pentru care, de regulă, aproape orice tip de infecție poate să producă, la început, vărsături, constipație sau diaree. De exemplu, un copil mic se poate plânge că îl doare burtica, pe când, în realitate, el să aibă gripă. Pe de altă parte, în primele săptămâni de viață, durerile abdominale apar fie din cauza indigestiei, fie a colicilor. Și în acest caz, când copilul este agitat, dă semne că are dureri și vomită, prezența medicului este absolut obligatorie.