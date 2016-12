Cu ce se curăţă ceara din ureche

1

Ceara din urechi

Prima spălare am făcut-o la policlinică cu apă caldă amestecată cu puțin sapun. A doua și a treia spălare în decurs de câțiva ani am făcut-o singur tot cu apă călduță cu săpun cu o siringă mare fără ac. Am pus în chiuvetă un tifon la scurgere ,am aplecat capul cu urechea în cauză deasupra chiuvetei și cu siringa am băgat în ureche un jet de apă. Am așteptat câteva minute să se înmoaie ceara și la al doilea și la al treilea jet cu apă a ieșit ceara din ureche care a rămas pe tifon în chiuvetă. Ultimul jet a fost cu apă călduță curată fără săpun. E simplu și nu doare. Dacă credeți că ceara de pe tifon e prea puțină repetați operațiunea.