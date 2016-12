Cu ce să hrăneşti câinele bătrân

Veterinarul pe recepție

Cu ce să hrănești câinele bătrân

Într-adevăr, doamnă Marieta Apostol, după ani de zile în care prietenul patruped a fost vesel și plin de viață, transmițând această stare și stăpânilor, este foarte trist pentru cei din jurul animalului să asiste la neputința acestuia. Chiar dacă nu are probleme de sănătate, câinele nu mai dă vesel din coadă când este invitat la plimbare, căci ajuns la o vârstă, obosește mai repede și preferă să doarmă liniștit la locul lui - ne-a spus medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu.Stăpânii ar trebui să aibă în vedere că odată cu înaintarea în vârstă, prietenul patruped nu doar că nu mai este dispus la tot felul de giumbușlucuri, ca înainte, dar are nevoie și de schimbarea regimului alimentar. Plus că în acest moment al vieții, câinele are nevoie de un pic mai multă atenție.Cât privește modul de hrănire, se impun mici modificări în meniul zilnic. Din fericire pentru stăpâni, în magazinele de specialitate se găsește hrană specială pentru seniori, cu un aport mai mic de grăsimi. De asemenea, recompensele ar trebui să fie cât mai sănătoase. Optați deci pentru iaurt degresat, fructe cu mai puțin zahăr, morcovi, mere, varză.Nu renunțați la mișcare. Chiar dacă preferă să stea locului, pro-gramul de plimbare zilnică trebuie respectat, cu condiția ca rutele să fie mai scurte, astfel încât animalul să nu obosească.