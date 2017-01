Cu ce plante sau animale aveţi voie să călătoriţi

Cu ce plante sau animale aveți voie să călătoriți

Miercuri, 19 Februarie 2014

În cele 28 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia, puteți lua cu dumneavoastră animale, plante sau părți din acestea. Atenție, totuși! În majoritatea țărilor din UE, în acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia, există reguli stricte referitoare la transportarea speciilor pe cale de dispariție sau a produselor derivate din acestea. În cazul anumitor specii, veți avea nevoie de o autorizație de transport.Animale de companie (câini, pisici și dihori domestici). Ca cetățean al UE sau cetățean al Islandei, Liechtensteinului sau Norvegiei, puteți călători cu pisica, dihorul domestic sau câinele, atâta timp cât acesta are un pașaport european pentru animale de companie. Documentul poate fi emis de orice medic veterinar și trebuie să ateste că animalul a fost vaccinat împotriva rabiei. Dacă animalul dumneavoastră de companie nu a împlinit încă 3 luni și nu este vaccinat împotriva rabiei, consultați legislația din țara de destinație. Pașaportul european este valabil numai pentru câini, pisici și dihori domestici. Pentru alte animale de companie (ex. iepuri, canari), verificați prevederile legale din țările în care vă deplasați. Dacă transportați un animal de companie în Finlanda, Irlanda, Malta sau Regatul Unit, acesta trebuie tratat împotriva teniei Echinococcus. Tratamentul trebuie să fi fost aplicat de către un medic veterinar cu 24 până la 120 de ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Finlandei, Irlandei, Maltei sau Regatului Unit sau să fie certificat de către medicul veterinar respectiv, în secțiunea corespunzătoare a pașaportului. Identificare: animalul dumneavoastră de companie trebuie să aibă un microcip electronic să aibă același cod cu cel indicat pe pașaport.Important! Pentru informații detaliate despre speciile vizate, consultați baza de date a UE privind comerțul cu specii ale florei și faunei sălbatice. De asemenea, puteți contacta autoritatea națională CITES din România. În cazul în care apar focare de boli ale animalelor, potrivit reglementărilor europene, se pot aplica restricții la nivel local cu privire la transportul animalelor vii și al produselor de origine animală. Pentru a obține informațiile necesare, contactați autoritățile veterinare.