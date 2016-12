Cu apometrele la control…

„La noi în bloc e un război mocnit pe tema diferențelor dintre suma apometrelor de apartament și apometrul de la scară, dar când e vorba să le controlăm, nimeni nu se omoară. Am auzit că nici legea nu obligă la așa ceva dacă apometrul e sigilat, n-ai umblat la el. Ce-i de făcut când apar probleme, iar unii n-au chef să arunce cu banii pe fereastră pentru verificările astea? Ne sus-pectăm în continuare, ca să ne aflăm în treabă și să ne facem viața și mai grea decât ne-o fac alții? Am o mare nedumerire, iar Legea nr. 230 a asociațiilor de locatari, pe care am întors-o pe toate părțile, nu spune nimic despre verificarea apometrelor, când și cum trebuie făcută” (Marilena Oană).Locatarii decid ce și cum…Este adevărat, Legea asociațiilor de proprietari nu face referiri stricte la verificarea metrologică a apometrelor, a contoarelor de gaz, de energie electrică etc., asta nu înseamnă că nu se pot face verificări când situația o im-pune. Atâta timp cât se plătește ținându-se cont și de indexul apometrului, este logic ca atunci când acesta o ia razna, să se facă urgent verificări de către specia-liști autorizați. Dacă unii se împotrivesc, este suficient să se con-voace adunarea generală, în cadrul căreia se va aproba (sau nu, locatarii decid) verificarea, fie a tuturor apometrelor, fie numai a celor considerate suspecte. Mai mult, în adunarea generală se poate lua orice decizie agreată de majoritatea locatarilor. Așadar, ori de câte ori se constată o defecțiune, un blocaj sau un consum exagerat, dacă altfel nu se poate, normal ar fi să se convoace adunarea generală, pentru a se dispune cele mai bune măsuri care să conducă la buna gestionare a tuturor consumurilor din asociație, inclusiv a celui de apă.Cât privește apometrul general, într-adevăr, acesta arată consumul exact.