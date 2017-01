Creşe de… criză

Creșe de… criză

Toți reprezentanții instituțiilor publice fac trimitere la bugetul pe anul 2009, care, fără doar și poate, este unul de criză. Întrebarea cititorilor noștri este ce fac ei pentru ca activitățile pe care le coordonează să nu ajungă în pragul falimentului? „De circa o lună de zile încerc să găsesc un loc într-o creșă din Constanța, dar fără niciun rezultat. Probabil că în următoarele patru-cinci luni o să mă descurc, dar după aceea, sincer, nu știu ce o să fac cu copilul meu, în vârstă de doi ani. Știu că este criză, aud că nu prea sunt bani la buget, dar oare nu este obligația statului să ne ajute, ca părinți, să ne știm copiii în siguranță, ca noi să putem munci pentru a-i crește ca lumea? Dacă, de exemplu, cei de la Protecția Copilului află că un părinte este iresponsabil, se poate merge până acolo încât să i se interneze copilul într-un cămin, măsură care mi se pare corectă. Întrebarea este cum să ne luptăm noi cu statul dacă nu ne ajută să ne creștem copiii? Nu cerem bani, ci doar locuri în creșe și grădinițe, că doar se știe foarte bine ce criză este peste tot, și în țară, nu numai la Constanța!” - ni s-a plâns Ilona Avram, 32 ani, din Constanța. 800 de solicitări pentru doar 335 locuri În prezent, în orașul Constanța funcționează doar cinci creșe cu program prelungit de zi (între orele 06,00 - 18.00), unde se lucrează în două schimburi. Din păcate, calitatea serviciilor de care se bucură micuții (cu vârste între șase luni și trei ani) este umbrită de numărul extrem de mare al cererilor aflate pe lista de așteptare, mai mult decât dublul locurilor ocupate. Soluții de austeritate Cezara Mănăstireanu, director general al Administrației creșelor Constanța, fără a-și face iluzia că se pot realiza minuni cu bani puțini sau că, în orice condiții, nu s-ar găsi cineva care să dea cu piatra, ne-a explicat că atunci când resursele financiare, fie ele și modeste, sunt gestionate cu grijă maximă și, mai ales, dacă există determinare, este aproape imposibil să nu se facă și ceva bun: „Dacă până acum trei ani mergeam pe minim în creșe, în sensul că nu se ocupau toate locurile, în ultimul timp, din cauza condițiilor foarte bune pe care le oferă creșele constănțene de stat, suntem asaltați de cereri. Nu cred că există grădiniță sau creșă privată care să arate mai bine decât ale noastre”. Chiar și în condițiile unui buget de austeritate, Cezara Mănăstireanu ne-a spus se fac eforturi pentru creșterea numărului locurilor din creșe. Astfel, în următoarele trei-patru luni, după ce construcția noului sediu al Administrației creșelor va fi terminată, prin folosirea la maximum a spațiului actualului sediu se vor mai crea încă 40 de locuri. O altă soluție… de criză o reprezintă și finalizarea unui proiect de mansardare a două din cele cinci creșe, pentru care documentația a fost deja întocmită. Se caută spații de închiriat Având în vedere că, din cauza crizei economice, bugetul nu permite construirea de creșe noi, închirierea unor imobile care să permită amenajarea altor spații de cazare pentru copii, conform standardelor europene este o altă soluție. „Am găsit ceva, dar ne-au cerut 2.500 euro chirie, ceea ce nu ne putem permite. Dar vom insista și sunt convinsă că vom reuși să rezolvăm și problema asta” – ne-a mai spus Cezara Mănăstireanu. Mamele speră să se mai construiască noi creșe „Eu am deja copilul înscris la creșa de pe Flămânda și pot să vă spun că sunt foarte mulțumită de condiții. Ca părinte, sunt relaxată că toți copiii au la dispoziție medici specialiști care-i consultă și le supraveghează sănătatea, au psiholog, au logoped, nu mai stăm pe la cozi la cine știe ce cabinete medicale, totul e OK. Din păcate, sunt locuri prea puține în creșele din Constanța, iar sora mea a fost nevoită să-și angajeze o femeie care să aibă grijă de copil, deși stă prost cu banii. Cred că Primăria trebuie să dea prioritate la creșe, nu poate lăsa un oraș atât de mare doar cu cinci creșe!” – ne-a spus o tânără mamă, a cărei rugăminte a fost să-i păstrăm anonimatul. Menționăm că pentru a-și înscrie copilul într-o creșă de stat, mama acestuia trebuie să prezinte la Administrația creșelor Constanța o adeverință care să dovedească faptul că are un loc de muncă și nu se poate ocupa de creșterea și educarea celui mic pe perioada zilei. De asemenea, pot depune cereri și mamele care urmează cursurile unei facultăți.