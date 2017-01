Cosmetica la domiciliu

Creme pentru ridurile fine

„Aș vrea să știu ce fel de creme sunt bune pentru ridurile fine din jurul ochilor și pentru gât, dar și pentru tenul cu acnee” - Vasilica Zelciu, din Constanța. Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), este de părere că pentru un ten cu probleme, înainte de a folosi o cremă sau alta, este foarte important să fie rezolvate, desigur, cu ajutorul unui specialist, problemele estetice care se văd și care, evident, deranjează persoana care le are, indiferent de vârsta acesteia. Abia după aceea se pune problema unor liftinguri, a unor creme de lifting și seruri. Referitor la cremele pentru ridurile fine din jurul ochilor, există unele care au proprietatea de a umple șanțurile ridurilor fine și de a lăsa pielea fermă, întinsă, datorită conținutului bogat în vitamina C, antioxidanți, aminoacizi, tot felul de extracte vegetale etc. Pentru că paleta cremelor cosmetice este foarte largă, ideal ar fi ca, măcar la începutul tratamentului, să se ceară părerea unui specialist.