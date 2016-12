Credeţi că pedofilii merită castraţi?

Credeți că pedofilii merită castrați?

Pedofilia este definită drept o atracție erotică morbidă pentru copii, mai ales la bătrâni.O monstruozitate mai mare nici că există!De aceea, cititorii noștri salută, fără nicio rezervă, recenta inițiativă legislativă a unui grup de deputați PDL privind castrarea chimică a pedofililor condamnați pentru circumstanțe agravante de abuz sexual și speră ca ea să devină cât mai curând lege… cu acte în regulă.Dintre toate infracțiunile, pe-dofilia este cea mai cumplită, soarta copiilor a căror existență a fost terfelită de asemenea monștri fiind pecetluită. Din păcate, apucăturile animalice ale unor inși care numai oameni nu pot fi numiți nu sunt pedepsite pe măsura lor, iar asta îi ajută să recidiveze. S-a ajuns într-un punct în care se crede că atâta vreme cât nu se vor lua măsuri legislative radicale, se cheamă că politicienii, socie-tatea, în general, sunt complici la faptele acestor rebuturi sociale.Pușcăriile - pensiuni pentru bruteProiectul de lege prevede ca făptuitorul găsit vinovat de violență și abuz sexual asupra minorului și condamnat pentru circumstanțe agravante de abuz sexual să primească o pedeapsă supli-mentară prin „inhibarea pornirilor sexuale, prin metode chimice”, pentru a se preveni, astfel, recidiva. Mai mult, pedeapsa suplimentară poate fi însoțită de tratament psihologic adecvat, nu doar în scopul prevenirii recidivei, ci și pentru integrarea infractorului în societate, fără ca acesta să mai reprezinte o amenințare. Con-damnatul acuzat de pedofilie ar urma să fie în continuare sub supraveghere, prin monitorizare GPS și după ce și-a ispășit pedeapsa. „Sunt prea gâdilați acești scelerați de pedofili! Am citit cu atenție proiectul pentru că am cunoscut îndeaproape o situație de genul ăsta. Dacă pe mine m-a marcat pe viață, închipuiți-vă cum s-a simțit și cum se simte o copilă siluită la nouă ani! Legile sunt prea blânde, iar închisoarea este pentru aceste brute o adevărată pensiune. Castrare, castrare, castrare! - asta merită și punct! Cu nicio altă pedeapsă din lume nu se potolesc animalele astea!” (Roxana Mihăilă, 41 ani).Drepturile omului, pentru cine?„Nici nu s-a ridicat bine problema castrării pedofililor că așa-zise organizații de protecție a omului au și sărit ca arse, pe motiv că nu s-ar respecta drepturile pedofililor, doar și ei sunt oameni! Oare asemenea monștri mai pot fi numiți oameni? (Ioana Marin, 37 ani). „Dar cu drepturile copiilor, cum rămâne?” (Luminița Trandaș, 46 ani). „Ce castrare, domnilor? Pedofilii care violează și omoară copii ar trebui asasinați fără drept de apel!” (Minodora Cioroianu, 56 ani). „Lucrurile astea atât de delicate pot fi înțelese la adevărata lor monstruozitate numai de părinții care au copii și care s-ar pune, preț și de o secundă, în pielea părinților cu copii astfel batjocoriți. E un exercițiu foarte simplu!” - este de părere Aneta Oiță. Mai mult, femeia se întreabă de ce în țări precum Cehia, Polonia, Germania, unde se aplică deja această pedeapsă, nimeni nu mai „urlă” că nu s-ar respecta drepturile omului în cazul pedofililor?Senatul României a respins proiectulProgramele de știri abundă de cazuri halucinante în care copiii din întreaga lume cad pradă unor monștri al căror loc nu poate fi decât detenția pe viață. Mai nou, Camera inferioară a Parlamentului rus a aprobat, pe 4 octombrie a.c., propunerea președintelui Dmitri Medvedev referitoare la castrarea chimică a pedofililor, cu 331 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă, potrivit Agenției Ria Novosti.În schimb, la noi, pe11 oc-tombrie a.c., Comisia juridică a Senatului a respins inițiativa legislativă care prevede castrarea chimică a pedofililor, singurul vot în favoarea adoptării proiectului aparținând senatorului PDL Iulian Urban. Senatul este prima Ca-meră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaților.Comentariile cu privire la acest început… promițător le lăsăm pe seama dumneavoastră, stimați cititori!