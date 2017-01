Cosmetica la tine acasă

Ştire online publicată Vineri, 25 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Am 24 de ani și îmi place să mă îngrijesc și să arăt bine. De trei ori pe săptămână, mai exact luni, miercuri și vineri, e lege pentru mine, îmi curăț tenul cu un gel abraziv exfoliant. Îmi place pentru că, după ce mă spăl, fața e moale și curată. Totuși, în ultimul timp, după folosirea gelului, am observat că fața rămâne iritată mult timp. Poate să fie gelul de vină sau nu știu eu să-l folosesc corect? Vă mulțumesc!” - Laura, din M. Kogălniceanu. v v v Bogdana Oancea Stoian (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), specialistă în cosmetică, nu recomandă folosirea în exces a exfoliantului, și asta indiferent de vârstă. Totul, din cauză că, folosit în exces, el subțiază pielea și o face mult mai sensibilă. Ideal ar fi să folosim un produs exfoliant numai pentru eliminarea stratului de celule moarte, pentru că, în timp, procesul de regenerare a pielii este mai slab, motiv pentru care tenul are nevoie de ajutor de acest fel. La tenul tânăr, însă, folosirea unui produs abraziv trebuie să se facă o singură dată pe lună. Nu uita că pentru curățarea ca lumea a tenului există o gamă largă de produse demachiante, care pot fi utilizate în fiecare zi, indiferent dacă persoana respectivă se machiază sau nu. Cele mai bune sunt produsele sub formă de gel sau spumă.