Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Marţi, 06 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„De vreo doi ani, fruntea mea e plină de coșuri destul de mari. Din cauza asta am început să port breton, ca să nu se mai vadă. Nu am fost încă la cosmetică pentru că se cer mulți bani, însă îmi doresc mult să scap de coșurile astea blestemate. La început le mai storceam eu, dar se inflamau și de dispărut, nu dispărea nici măcar unul și am renunțat. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor” - Aura, 19 ani, din Ovidiu. v v v Dragă Aura, în urma celor relatate de tine, specialista în cosmetică, Bogdana Oancea Stoian (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), consideră că ar putea fi vorba despre o formă ușoară de acnee, care, în general, apare la vârsta adolescenței. Totuși, e bine că ți-ai dat seama că pielea din zona frunții este sensibilă și că prin stoarcerea coșurilor, nu faci altceva decât să-ți agravezi situația. De aceea, îți recomandă măcar o întâlnire cu o cosmeticiană, fie doar și pentru o simplă discuție pe această temă, iar dacă lucrurile nu se schimbă în bine, nu ar fi rău să afli și părerea unui dermatolog.