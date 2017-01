Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Joi, 05 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Cu toate că am încercat multe cosmetice, fiica mea, de 13 ani, tot plină de coșuri are fața și, mai ales, fruntea. Aș vrea să aflu, dacă se poate, prin această rubrică, ce-i de făcut? Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere!” – Diana Arion, din Mangalia. v v v Bogdana Oancea Stoian, specialist în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), vă recomandă să mergeți cu fiica dumneavoastră la o cosmeticiană, bună profesionistă. Asta, pentru că din cele descrise de dumneavoastră reiese că are nevoie de o curățare profundă a tenului, operațiune care o poate ajuta să scape de sâcâitoarele coșuri.