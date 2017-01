Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Miercuri, 28 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am 49 de ani, sufăr de insomnie și din cauză că nu mă odihnesc suficient, am cearcăne urâte. Aș vrea să știu dacă anticearcănul mă poate ajuta și cum trebuie să-l folosesc. Eu până acum am folosit doar fond de ten și pudră. Vă mulțumesc pentru indicații” – Liliana, din Constanța. v v v Bogdana Oancea Stoian, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), vă recomandă anticearcănul. Pentru mai multă eficiență, va trebui să-l amestecați pe dosul palmei pentru a-l fluidiza și a-l aduce astfel mai aproape de temperatura pielii. Faceți același lucru și dacă anticearcănul se prezintă sub formă de baton sau stilou, pentru că și acestea pot lăsa în urmă o cantitate prea mare de produs. Zona în care se aplică anticearcănul este pe colțul ochiului, chiar la îmbinarea cu linia nasului. Continuați apoi să aplicați produsul de-a lungul cearcănului, dar fără să urcați către ochi. După aceea aplicați fondul de ten, iar la final pudrați zonele machiate. Foarte importantă este și nuanța produsului, ideal fiind să optați pentru o tentă cât mai apropiată de culoarea gâtului dumneavoastră.