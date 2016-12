Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Miercuri, 03 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Fiica mea are 12 ani, iar fruntea și fața ei sunt pline de coșuri. Am încercat tot felul de produse cosmetice, dar fără nici un rezultat. Ce putem face în situația asta?“. (Florica A., din Techirghiol) v v v Bogdana Oancea, specialist în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), este de părere că ideal ar fi să mergeți cu fiica dumneavoastră la o cosmeticiană, bună profesionistă, întrucât are nevoie de o curățare profundă a tenului, operațiune care o poate ajuta să scape de sâcâitoarele coșuri.