Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Miercuri, 22 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Iată câteva trucuri pe care orice femeie le poate exploata, acasă, ori de câte ori dispune de timpul necesar. Potrivit Click pentru femei, cu puțină voință și cu ajutorul unor leacuri extrem de simple, tenul nostru va avea numai de câștigat:1. Pielea din jurul ochilor este foarte sensibilă și are nevoie de o atenție deosebită. Cearcănele, ridurile și pungile de sub ochi sunt probleme frecvente care apar și care ne trădează vârsta, stresul sau lipsa de somn. Există remedii naturiste și ieftine pentru a lupta împotriva acestor inconveniente minore, ca, de exemplu, feliile de cartof crud. Acesta este unul dintre cele mai vechi tratamente naturiste eficiente împotriva cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Feliile de cartofi ar trebui să fie aplicate pe ochi seara, înainte de culcare și să se lase câteva minute pentru a-și face efectul. Dimineață veți avea o surpriză plăcută și cearcănele vor fi reduse vizibil. Tratamentul trebuie repetat de cel puțin trei ori pe săptămână.2. Suc de castravete pentru hidratarea și strălucirea pielii. Castravetele hidratează și conferă strălucire pielii. Castravetele este bogat în vitamina C și are proprietăți de vindecare și de calmare. Puteți aplica fie direct, folosind dischete demachiante, fie punând feliile pe ochi. Efectele liniștitoare și de curățire vor reda tinerețea ochilor dumneavoastră. Lăsați-le să acționeze timp de 15 minute. Se repetă procedeul de două-trei ori pe săptămână.3. Ceai verde pentru întreținerea pielii. Ceaiul verde are efecte benefice pentru întregul organism, este un antioxidant puternic, scade riscul de boli cardiovasculare și de cancer. Dar, pe de altă parte, este un remediu extraordinar pentru reîntinerirea pielii. Păstrați-l la frigider și aplicați-l sub formă de comprese pe ochii obosiți, de trei ori pe săptămână.4. Smochine împotriva cearcănelor. Un alt remediu plăcut pentru a lupta împotriva cearcănelor este aplicarea unei smochine pe ochi. Smochina este foarte bogată în vitamina E și este folosită că antioxidant, antirid, antiinflamator și antibacterian.Tăiați o smochină în două și puneți câte o jumătate pe fiecare ochi. Se lasă 10-15 minute și se clătește cu apă călduță. Pielea va părea mai puțin obosită și mai strălucitoare.5. Ulei de migdale și ulei de măsline. Aceste uleiuri sunt foarte hrănitoare pentru piele și reduc vizibil cearcănele și ridurile din jurul ochilor. Ele hrănesc și hidratează pielea, și au un efect antioxidant benefic. Masați ochii cu ulei în fiecare seară și veți scăpa de cearcăne în câteva zile.