Cosmetica la domiciliu

„Eu folosesc numai cremă de față. Pentru că sunt prea tânără (21 ani), am crezut că pot să renunț la crema de ochi. Problema este că mi-au apărut două riduri, cam fine, dar tot riduri sunt, lucru care nu-mi convine. Întrebarea mea este dacă mă tratez corect sau alta este cauza? Vă mulțumesc mult pentru răspuns” - Cristina, din M. Kogălniceanu. Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), ne-a explicat că pielea din jurul ochilor este cea mai sensibilă zonă a feței și, ca atare, are nevoie de o îngrijire foarte atentă, pentru că este zona cea mai predispusă la formarea ridurilor. De aceea, recomandă să nu plecăm de acasă fără a aplica o cremă de ochi, dar și de față, întrucât ne protejează împotriva razelor solare, a prafului și păstrează umiditatea necesară pielii, ajutând în felul acesta la prevenirea ridurilor. Trebuie să avem grijă ca în componența cremelor să existe vitaminele A, C și E, dar și retinolul.