Cosmetica la domiciliu

„Deși folosesc numai creme de bună calitate (am ten uscat), sunt nemulțumită de aspectul feței. Recunosc, până la vârsta de 22 de ani, cât am, nu am făcut nici un tratament cosmetic. Aș vrea să știu ce-mi recomandă specialista în această situație. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor.“ (Silvia, din Năvodari) Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), consideră că, nu de puține ori, se confundă tenul uscat cu cel deshidratat. Drept urmare, în situația diagnosticării incorecte a tipului de ten se procedează la saturarea acestuia cu grăsimi, pe când, în realitate, el are nevoie de apă. De aceea, este foarte, foarte important ca verdictul privind tipul de ten să fie dat de un cosmetician. Nevoia de cremă În același timp, specialista îți recomandă să folosești neapărat cremă, și nu doar o dată pe zi, ci chiar de două ori. Ideal este să utilizezi două tipuri de cremă: una mai hrănitoare - seara și alta, hidratantă - dimineața. Înainte de aplicarea cremei, însă, tenul trebuie să fie perfect curat. Ar fi o mare greșeală să folosești creme atâta vreme cât tenul este încărcat. De aceea, măcar pentru început, ar trebui să apelezi la serviciile unei cosmeticiene.