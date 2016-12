Cosmetica la domiciliu

Joi, 01 Decembrie 2011

„Fiica mea are 15 ani, iar tenul ei e foarte, foarte uscat. Am observat că a început să folosească din cremele mele și am certat-o. Eu am aproape 50 de ani, nu cred că la tinerețea ei e cazul ca să înceapă de acum cu creme, părerea mea. Ce produse ar fi indicate la vârsta ei pentru un ten atât de uscat?” (Ana Dobrici).xxxDe regulă, începând de pe la vârsta de 16, 17 ani, chiar se recomandă folosirea unei creme de întreținere pentru ten. Cosmeticiana Bogdana Oancea Stoian atrage însă atenția că, la această vârstă, tenul este încărcat cu puncte negre, iar crema aplicată pe un ten necurățat complică și mai mult lucrurile. În schimb, dacă tenul este curat (ceea ce înseamnă că este vorba de un ten normal sau spre uscat), se recomandă folosirea unei creme, cu condiția ca aceasta să fie foarte, foarte ușoară și hidratantă. A nu se înțelege că fiica dumneavoastră trebuie să-și facă un obicei din tratamentele cosmetice la această vârstă! Totuși, părerea unui specialist asupra problemelor tenului este foarte importantă în recomandarea eventual a unui tratament, care trebuie să respecte și tipul de ten al fiecăruia. Dacă problemele nu sunt ținute sub control, numai un dermatolog ar putea depista cauzele care duc la acutizarea lor.