Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Mă deranjează părul foarte des pe care-l am pe corp. A început să-mi crească mult și pe abdomen și cel mai mare disconfort îl am că, la vârsta mea, de 19 ani, părul e destul de lung. Am vrut să mă epilez, însă cosmeticiana prietenei mele a zis că nu se bagă. Totuși, aș vrea să știu dacă există o soluție și pentru mine. Vă mulțumesc, Alexandru “.v v vDermatologul Alina Nicolae ne-a explicat că este posibil ca problema ta să fie de natură hormonală. De aceea, îți sugerează ca înainte de a te gândi prin ce metodă s-o rezolvi, să consulți un endocrinolog.În ceea ce privește epilatul, el este un procedeu cosmetic utilizat de foarte mult timp (mai întâi cu ceară) chiar și de persoanele de sex masculin.