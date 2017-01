Coşmarul unei călătorii cu microbuzul

Coșmarul unei călătorii cu microbuzul

Cei care trăiesc, zi de zi sau doar ocazional, atât iarna, cât și vara, experiența circulației cu microbuzele de transport în comun pe teritoriul municipiului Constanța sunt revoltați pe tupeul șoferilor care ignoră orice normă în domeniu, dar în mod special pe autoritățile locale care, deși au în organigramă angajați plătiți din bugetul public pentru organizarea și controlarea modului în care se desfășoară acest tip de activitate, nu fac nimic, iar condițiile oferite de transportatori rămân inumane. Astfel, de dimineață până noaptea, când sunt retrase de pe traseu, chiar dacă microbuzele sunt pline până la refuz, șoferii nu renunță să oprească în stații (și nu numai!). Singurul lor obiectiv îl reprezintă încasările cât mai mari, „uitând” să elibereze și tichete contra banilor primiți, că doar suntem în perioadă de criză și viața e grea! Și ar mai fi o dilemă asupra căreia cititorii noștri atrag atenția: de ce firmele care au microbuze nu montează pe stâlpii din stațiile RATC (dacă tot le folosesc!) plăcuțe pe care să fie înscrise numărul de linie, firma care operează și intervalul de succedare a microbuzelor pe acel traseu, dar și orele de trecere a primului și ultimului microbuz. Se apropie vara și se pare că turiștii care ne vor călca pragul se vor… bucura de același „confort de coșmar” ca și anul trecut. v v v l „Pentru serviciile astea de transport cu microbuzele nu are ochi nici un inspector de la Protecția Consumatorului? E de jale cu ele, arată ca dracul, sunt jegoase, cu huse rupte, pline de praf. Șoferii au grijă doar să adune banii și să-i bage repede în buzunar. O dată am cerut bilet, i-a sărit muștarul șoferului și răcnea la mine să cobor, deși eram pe banda a doua, recomandându-mi să-mi fac eu firmă dacă nu-mi convin condițiile. N-am coborât nici de-al naibii, recunosc, i-am tras și eu o înjurătură și s-a calmat. Nimeni din mașină n-a suflat o vorbă. Mai mult, se uitau urât toți la mine! Oare până când o să ne lăsăm la mâna unor inși care vor să facă bani pe pielea noastră, dar ne oferă condiții de lumea a treia? Sper ca OPC-ul să nu tolereze la nesfârșit mascarada asta!” – Victor Olaru, 33 ani. l „Părerea mea e că orașul nostru stă prost la domeniul microbuze pentru transport în comun. Oamenii știu pe de rost în ce stații opresc ele și pe ce linii circulă, dar n-am văzut să aibă tăblițe cu indicatoare de linii. E adevărat că opresc unde vrei, și la urcare și la coborâre, ăsta fiind și motivul pentru care eu circul de ani buni cu ele. Șoferii mă știu de client vechi și nu prea îndrăznesc să mă iau de ei. Dar, după atâția ani de când trag de ele, mașinile astea vechi și ponosite arată ca după cutremur și sunt atât de mizerabile, de-ți întorc stomacul pe dos. Mai ales vara, când, din cauza aglomerației și a caniculei, dacă nu stai bine cu sănătatea, riști să ajungi la Urgență. Că ei profită de noi, e una, dar ca nici o instituție de control să nu-i ia la rost, e cu totul altceva! Sper ca după reclamația mea să se schimbe ceva în bine. Nu de alta, dar vine vara și coșmarul va fi și mai mare” – Alin, 41 ani. l „Am ajuns întâmplător în stația Boema și am așteptat un microbuz 38 de minute, fără nici o exagerare. Păi dacă firmele astea de transport în comun au autorizație de funcționare, ele nu au nici o obligație? Nu trebuie să știm și noi, de pe o tăbliță indicatoare, ceva, nu știu, care este durata de așteptare în stații?” – Luiza Apostol, 37 ani. l „E foarte bine că circulă microbuze prin oraș, că sunt mai rapide. Dar de ceva timp stau și mă întreb de ce primăria le dă autorizație de funcționare fără să se intereseze ce condiții de transport oferă ele călătorilor? Cred că aceste jeguri de mașini, neschimbate de când au apărut pentru prima dată, circulă nestingherite pentru că ochii celor care ar trebui să le controleze sunt astupați cu șpăgi. O să mi se ceară dovezi pentru aceste acuze, dar orice om de bun simț care simte pe propria piele coșmarul din aceste mașini nu poate să creadă altceva. Dacă ești la cap de linie trebuie să aștepți până se umple mașina, iar pe traseu opresc în toate stațiile, deși aglomerația devine sufocantă. Nici măcar posibilitatea să te sprijini de vreo bară nu o ai. Iar vara, e moarte curată! Oare de ce într-un autobuz cu 15-20 de locuri trebuie să se circule claie peste grămadă? Oare șoferii ăștia nu trebuie să respecte niște norme? Că omul urcă de nevoie, mai ales că mașinile RATC nu ajung în toate locurile în care ajung ele. Dai banu’, dar bilet primești din an în Paște!” – Loredana Zicu, 28 ani. v v v Cititorilor noștri le este extrem de greu să înțeleagă cum este posibil ca într-un oraș european, oricine are două-trei… dube poate să le umple de călători până aproape ies pe geamuri, fără ca vreo instituție de control să-l tragă de mânecă! Totuși, ei nu și-au pierdut speranța că inspectorii OPC, dar și cei ai primăriei, vor pune capăt, cât mai repede, acestei batjocuri la adresa călătorilor.