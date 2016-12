Coplata, un „mărţişor“ pentru bolnavii României?

Coplata, un „mărțișor“ pentru bolnavii României?

Chiar în prima zi de primăvară, pacienții din toată țara vor primi un mărțișor inedit din partea guvernanților: este vorba de mult trâmbițata coplată, despre care nici măcar nu se știe dacă va fi achitată pe ziua de internare sau doar o dată, la externare. Oamenii cred că, într-adevăr, este nevoie de o coplată, însă aceasta trebuie achitată de cei din sistem pentru vindecarea "mentalităților abuzive, a corupției" care macină sectorul sanitar de stat din România.După ce îi asigurase pe români că sunt prea nevoiași pentru a mai fi împovărați cu taxe și pentru serviciile medicale, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, s-a răzgândit și, invocând presiunile FMI, a anunțat introducerea coplății de la 1 martie. Asta înseamnă că pacienții, cu mici excepții, vor fi nevoiți să plătească "o sumă modică", sumă care, după declarații controversate, s-ar părea că va fi de 10 lei, fără ca la această oră să se știe în ce condiții va fi plătită.Cert este că acești bani vor fi pentru serviciile asigurate în spitale, cu excepția celor de urgență, bani care se vor adăuga asigurărilor de sănătate pe care angajatul și pensionarul cu o pensie de peste 700 lei le achită lunar la fondul de sănătate. Problema care naște atâtea controverse și nemulțumiri nu o constituie neapărat aceste obligații, ci faptul că, odată internat în spital, bolnavulului aproape că i se bagă mâna în buzunar pentru tratamentele de care are nevoie. Și-atunci, li se pare logic să explodeze ori de câte ori se mai pune câte un bir și nu se pomenește nimic "nici de șpăgi, nici de comportamentul… superior al unor salariați din sistemul sanitar de stat". De aceea, ei cer imperios ca în schimbul coplății, "să dispară șpa-ga, indiferența și aroganța din sistemul sanitar de stat".S-ar părea, căci de la politicienii noștri nu știi la ce să te aștepți de la o zi la alta!, că singurii scutiți de coplată ar putea fi copiii, gravidele, pensionarii cu pensii sub 700 de lei și bolnavii incluși în programele de sănătate, dacă nu au venituri din muncă, dar și veteranii de război. De asemenea, coplata nu va fi aplicată serviciilor de urgență, în ambulatoriu de specialitate, medicina de familie sau în cazul analizelor medicale.Ministrul Eugen Nicolăescu vorbește despre coplată ca despre o măsură temporară, până la rezolvarea dificultăților financiare din acest sector și "ca să putem să controlăm costurile din sectorul cel mai cheltuitor, și anume sectorul spitalicesc, să aibă o valoare modestă… Adică, să știm cum se intră, cum se utilizează și cum se iese din sistem!".Ana Verniciu este de-a dreptul stupefiată de această declarație: "Aproape că se face anul de când sunteți la Putere, domnule ministru! Cine v-a împiedicat să controlați costurile din sectorul spitalicesc? Dacă e cel mai cheltuitor, înseamnă că spitalele primesc bani grei de la stat, e logic, nu, iar dumneavoastră nu știți pe ce se duc? Dacă s-au pompat atâția bani, de ce bolnavilor internați sau rudelor li se cer de la obraz, de când pun piciorul în spital, bani pe tratamente? Plus șpă-gile de rigoare, ca să se uite cineva la tine! Cred că această coplată ne-o datorează acei salariați din sistem care nu-și fac treaba, iar dumneavoastră știți că nu sunt puțini!". Cititoarea noastră se teme că bolnavii României o să rămână cobai eterni ai politicienilor, fără ca lucrurile să se schimbe în bine.Până la întâi martie a mai rămas puțin timp. De aceea, o altă cititoare, Miruna Datcu, apreciază că este imperios necesar ca termenii ce fac referire la cuantumul coplății folosiți de politicieni, respectiv "sumă modică", "plată modestă", să fie înlocuiți cu valorile reale ale coplății: "Au apărut tot felul de sume pentru coplata de spitalizare și alte… coplăți pentru investigații în timpul internării. După părerea mea se cultivă haosul, ca bolnavul să poată fi în continuare păcălit. Să se dea publicității un tabel cu tariful pentru orice analiză sau ce investigație o mai fi, ca să știm dacă așteptăm să murim acasă ori ne internăm. Plus că numai așa pot să-și atingă scopul de a controla sistemul spitalicesc, după mine, primul bolnav incurabil al României! Dacă plătim coplata, o să dispară șpaga sau se reține din șpagă?".Cine a urmărit subiectul a auzit, cu siguranță, promisiunea ministrului Sănătății că măsura coplății va fi una temporară și i se va spune adio la "rezolvarea dificultăților financiare din acest sector". Constantina Drag și Elena Mitrea se simt jignite de această formulare și consideră că sistemul sanitar de stat rămâne piatra de moară a României. "La câte coplăți ne cer, mai bine priva-tizează toate spitalele, să dispară CAS de stat și să se introducă CAS privat".Iată și părerea unui medic specialist privind eficiența coplății: "Mi se pare o aberație, pentru că vine după ce s-a spus că există dificultăți uriașe în sistem. Or, cu niște sume care nici măcar nu sunt apropiate cât de cât de realitate, nu mi se pare o intervenție justă, oportună sau eficientă. Cred va fi un val care se va stinge ca un tsunami, mă tem că nici măcar nu va intra în vigoare. În sistemul sanitar de stat sunt multe probleme de fond care trebuie rezolvate prin acțiuni responsabile la toate nivelurile, nu prin împovărarea bolnavilor!"