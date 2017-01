Copilul poate avea „şi o sută de naşi de botez, pentru că nu naşul botează!“

Copilul poate avea „și o sută de nași de botez, pentru că nu nașul botează!“

Nu mai vor ca nașii de cununie să le boteze și al doilea copil, pe motiv că primul născut le-a murit. Totuși, ca să nu supere pe nimeni, un cuplu și-ar dori ca micuțul să fie botezat de două perechi de nași. Potrivit unor vechi superstiții, nașii se schimbau automat în cazul în care copiii botezați de aceștia mureau, considerându-se că nu aveau mână bună la copii. Pe de altă parte, Biserica respinge categoric superstițiile, dar nici nu are reguli potrivit cărora nașii de cununie ar avea obligația să boteze copiii finilor. Indiscutabil, fie că suntem sau nu suntem în stare să le explicăm, superstițiile, adânc înfipte în subconștient, influențează viața multora dintre noi. Ce rămâne de făcut pentru a ieși de sub tutela lor? Preotul paroh Vasile Vasile, de la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva din Năvodari, recomandă echilibru în toate, mai ales în mintea noastră, locul cel mai luminos, dar și cel mai tenebros în care putem ajunge. Oamenii de știință consideră că un factor important în cultivarea su-perstițiilor îl constituie atât cultura, cât și mediul în care individul trăiește și se dezvoltă din punct de vedere spiritual. Cu cât sunt mai educați, se spune că oamenii sunt mai puțin superstițioși. Totuși, cazul prezentat în continuare arată că această regulă are excepțiile ei. „Eu și soțul meu suntem într-o mare belea, din care ne dorim foarte tare să ieșim fără să supărăm pe nimeni. Am trăit o tragedie acum trei ani, când bebelușul nostru de nouă luni n-a mai vrut să lupte pentru viața lui. Am suferit enorm, dar viața merge înainte, iar Dumnezeu a vrut să mai avem un copil, tot băiețel. I-am pus același nume, însă problema e că socrii mei nu mai vor, sub nicio formă, să avem aceiași nași de botez. Degeaba au studii, dacă au luat-o pe câmpii în halul ăsta! Nu-mi vine să cred că persoane ca ei cred în tot felul de idei preconcepute. Eu și soțul meu nu le avem cu pisica neagră și data de 13 și știm prea bine din ce cauză ne-a murit copilașul și în niciun caz nu credem că vina ar fi a nașilor de botez, care n-ar avea mână bună la copii. Totuși, nu e zi în care socrii să nu ne atragă atenția că facem o mare prostie dacă acceptăm ca micuțul să fie botezat de nașii noștri de cununie și au reușit să ne transmită și nouă din gândurile lor negre. Suntem derutați, avem o relație super cu nașii de cununie, sunt tineri ca și noi, au suferit și ei mult împreună cu noi, acum i-am auzit pregătindu-se de botez, deja au început să cumpere lucrușoare, e ca naiba, ce să mai zic! Citesc ziarul dumneavoastră și m-am gândit că ne puteți ajuta să aflăm, din gura unui preot imparțial, ce-i cu superstiția asta cu care socrii ne bat la cap? În situația în care n-o s-o mai scoatem la capăt cu ei, dorim să știm dacă este vreo obligație a nașilor să boteze copiii finilor pe care i-a cununat. Chiar dacă superstițiile ne-au lăsat reci până acum, pe mine și pe soțul meu, experiența tragică cu primul copil ne-a cam dat de gândit și ne e cam frică așa, n-aș putea să vă explic de ce!” – ni s-a destăinuit Ana S. (31 ani), care ar mai dori să știe dacă este permis, din punct de vedere religios, ca un copil să fie botezat de două perechi de nași? Biserica respinge superstițiile Preotul paroh Vasile Vasile atrage atenția că idei de genul celor vehiculate de socrii cititoarei noastre nu pot fi încadrate, în niciun caz, în categoria tradițiilor românești, ele fiind pure superstiții, cu care Biserica nu este sub nicio formă de acord. Mai mult, ne-a amintit că există în viața oamenilor momente deosebite, prin semnificația lor, precum nașterea trupească, momentul când au văzut lumina: „Momente sublime trăim când vin pe lume propriii noștri copii și simțim că Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat prin ei”. Ne-a mai spus că pruncii vin în lume curați și, pentru a le păstra neprihănirea, Biserica a rânduit slujbe specifice atât pentru prunc, cât și pentru mamă, printre care se numără și botezul. Mai mult, pentru a clarifica lucrurile, a subliniat că nu este obligatoriu ca persoana care ne botează copilul să fie nașul nostru de cununie, dar nici nașul de cununie nu are obligația, conform tradiției creștine, să ne boteze copiii: „Obiceiul ca nașii să boteze copiii finilor cununați este respectat mai mult aici, în Dobrogea, mai ales la machedoni, care sunt mai tradiționaliști. În restul regiunilor țării, copilul poate fi botezat de oricare dintre persoanele agreate de părinții acestuia”. Nașii de botez sunt doar garanții pentru copii! Referitor la dilema cititoarei noastre privind numărul nașilor care ar putea să boteze același copil, preotul Vasile ne-a explicat că atâta vreme cât rolul nașilor de botez este acela de garanți pentru micuț, „un copil ar putea avea și o sută de nași de botez, dacă asta vor părinții, pentru că nu nașii botează. Copilul este botezat prin întreita afundare în apă sfințită, în numele Sfintei Treimi, lucru pe care îl face preotul, nicidecum nașii sau cumetrii, așa că nu e nicio problemă cu numărul nașilor de botez!”. Botezul este numit și „ușa tainelor” pentru că numai prin el devenim fii ai lui Dumnezeu și putem primi și celelalte Sfinte Taine. v v v Sunteți superstițioși? Ați încercat vreodată să faceți diferența între tradiții și superstiții?