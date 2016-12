Medicul de gardă

Copilul nu mai ia în greutate. E de rău?

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Susține că respectă toate indicațiile medicilor, își hrănește copilul sănătos, respectă orarul meselor principale, al gustărilor, și cu toate astea, Maria Dincă se plânge că micuțul său nu mai ia în greutate: „Doctorul mi-a spus că e sănătos și, la vârsta lui, are trei ani, e normal să nu mai ia așa de mult în greutate, dar eu sunt îngrijorată. Ce e de făcut?”v v vDacă părinții au dileme de acest fel, medicul specialist pediatru Chirața Blacioti, din cadrul Clinicii Homeomed le recomandă să ia legătura cu un specialist în pediatrie, dacă medicul de familie nu are această specialitate. Când pediatrul ajunge la concluzia că greutatea copilului nu se încadrează în tiparele creșterii normale, cu siguranță va face totul pentru a afla cauzele. De regulă, în astfel de situații, se face un examen fizic complet, pentru a se afla cauza stagnării greutății copilului. De asemenea, se vor face teste de urină și de sânge, iar dacă se va depista vreo afecțiune, va prescrie tratamentul corespunzător.În situațiile deosebite poate colabora și cu un specialist în nutriție, pentru a depista eventualele deficiențe nutriționale.Nu întotdeauna sunt problemeTotuși, specialista atrage atenția că există perioade din viața copilului în care greutatea stagnează sau se află sub influența unor evenimente din viața sa. Când nu se simt prea bine, unii copii slăbesc, apoi greutatea stagnează o perioadă, după care își recuperează destul de repede kilogramele pierdute. De asemenea, alimentația incorectă, atmosfera tensionată din familie ar putea avea aceleași efecte. Indiferent de situație, însă, copiii mici trebuie să ia în greutate, mai mult sau mai puțin, iar orice problemă în acest sens trebuie semnalată pediatrului.