Psihologul te ajută

„Copilul meu e insuportabil de agitat!“ (1)

Potrivit specialiștilor, atitudinea părinților ar fi una dintre principalele cauze ale agitației copiilor. De asemenea, schimbările de orice natură, dar și anumite deficiențe în alimentație sau în asimilarea fierului în organism pot face un copilaș agitat. „Am o fetiță de trei ani și două luni. Până pe la trei ani, să zic așa, era un copil normal. Ce văd la ea acum nu-mi place deloc: e foarte, foarte grăbită, nu face nimic până la capăt, dacă o rog să-mi aducă o cană cu apă de la chiuvetă, ia cana, face câțiva pași, apoi o lasă pe unde nimerește. Se strâmbă la toți, n-are răbdare să termine cuvintele, e foarte, foarte agitată, iar când e mai obosită nu te mai înțelegi deloc cu ea. A început să se bâlbâie, dă din mâini și picioare în somn, e plângăcioasă rău de tot, e insuportabil de agitată, mai ales de când a căzut de pe bicicletă, dar nu s-a lovit cine știe ce, mai tare a fost sperietura. Doctorul de familie mi-a spus că e o perioadă mai agitată și să am răbdare, că se potolește ea până la urmă, dar eu sunt foarte îngrijorată și vă rog din inimă să fiu sfătuită de psiholog, poate o scot din starea asta. Am uitat să vă spun că mai am un bebeluș de două luni, pe care, câteodată îl iubește, altădată vrea să-l arunce la coș. Mi-e teamă să rămână singură cu el. Am nevoie de ajutorul specialistului și vă rog din suflet să dați curs rugăminții mele. Vă mulțumesc mult” - S. Aldea, 32 ani. v v v Cel mic e tot timpul agitat sau doar în ultimul timp a devenit de-a dreptul insuportabil? Voit sau nu, psihologul Suzana Dragoș (telefon cabinet: 0723.371487), ne-a explicat că atitudinea părinților este una dintre principalele cauze care agită copiii, fără a se înțelege însă că toată vina trebuie transferată numai asupra lor. Identificați cauza agitației În primul rând, specialista le recomandă părinților să afle motivul pentru care copilul lor este agitat. Asta, întrucât spre deosebire de adulți, copiii își exprimă altfel supărările și emoțiile. Abia după aceea va trebui să identificați și momentul de când copilul dumneavoastră a început să fie agitat. Interesați-vă dacă i s-a întâmplat ceva neplăcut la grădiniță sau la școală, dacă l-a stresat vreo discuție pe un ton nepotrivit din propria familie. În orice familie pot avea loc, la un moment dat, discuții în con-tradictoriu, iar copiii trag cu urechea la conflictele dintre părinți. Ajutați-l să-și exprime suferința Următorul pas presupune localizarea evenimentului care a declanșat comportamentul agitat al copilului. După ce reușiți acest lucru, cu răbdare și diplomație, ajutați-l pe copil să-și exprime suferința: „Nu-ți place la grădiniță sau la școală?”; „A râs de tine vreun copil?”; „Te-ai speriat pentru că mami și tati vorbeau prea tare?” etc. Important este ca astfel de întrebări să fie cât mai scurte și la obiect, pentru ca micuțul să înțeleagă mai bine situația descrisă de dumneavoastră. Dacă veți afla ce îl supără pe copil prin întrebările ce i le adresați, micuța se va arăta uimită, se va opri din orice acti-vitate și va începe să vă poves-tească întâmplările neplăcute care au marcat-o, printre care ar putea fi și episodul cu bicicleta. Va fi cel mai potrivit moment pentru a o ajuta să-și exprime sincer emoțiile, dar și pentru ca replicile dumneavoastră să-și atingă ținta: „E normal să-ți fie frică atunci când te sperie ceva!” sau „Cred că te-ai înfuriat când te-a speriat x!” Situații care induc agitație Potrivit specialistei, printre situațiile care pot induce agitație copii-lor, se află și următoarele: l copilul a trecut printr-o situație dificilă, traumatizantă (a fost speriat sau atacat de cineva, a asistat la vreun accident sau a aflat de boala cuiva din familie) l a fost mutat la o altă grădiniță sau familia și-a schimbat adresa l i-a adus… barza un frățior sau o surioară l mama pe-trece cât mai puțin timp cu el urmare a reluării serviciului l bona, educatoarea, învățătoarea etc. îl tratează incorect, iar copilul suferă. După ce veți reuși să aflați motivul agitației copilului, va trebui să aveți mare grijă ca micuțul să nu mai treacă prin situații care îl agită. Despre alte tactici la care trebuie să recurgă părinții pentru a readuce echilibrul copiilor agitați citiți în ediția următoare a ziarului nostru.