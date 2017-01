„Copilul meu are rău de maşină”

Medicul de gardă

„Copilul meu are rău de mașină”

„Am o mare problemă cu copilul în ultimul timp: are trei ani și două luni și așa, netam-nesam, a început să aibă rău de mașină, lucru care până acum nu se întâmpla. N-aș vrea să-i dau medica-mente, dar nici așa nu pot să-l las, mai ales că circulăm des cu mașina. Iar dacă e să facem un drum lung, e și mai rău. Am nevoie de sfatul medicului și vă mulțumesc mult“ (Irina Dumitru).Stimată doamnă Dumitru, vârsta la care copilul dumneavoastră a început să fie afectat de răul de transport nu trebuie să vă îngrijoreze, întrucât înainte de doi sau trei ani, copiii nu au probleme de această natură, din simplul motiv că sistemul lor de echilibru nu este suficient de matur pentru astfel de reacții. Pentru a înțelege mai bine feno- menul, medicul ne-a explicat că adevărata cauză pornește de la ureche, locul centrului echilibrului. De aceea, într-o mașină, mo-dificările de orientare (încetinire, accelerație, vibrații) crează stimuli care dezorientează pe moment creierul și provoacă stări de greață, de vomă.Cum evitați răul de transport?Întrucât poziția cea mai adaptată pentru urechea internă este cea în care capul se mișcă ușor în față, copilul nu trebuie să stea în niciun caz pe genunchi. Înaintea unei călătorii, dați-i o masă ușoară și cât mai puține lichide. Lucru-rile ar fi mai simple dacă ar dormi pe parcursul călătoriei, însă cum asta nu se întâmplă întotdeauna, ar fi bine ca un geam să fie ușor întredeschis, iar copilul să stea liniștit cu fața spre direcția de mers. Sugerați-i să se uite la peisaj și, dacă drumul e mai lung, faceți opriri scurte și dese. Evitați parfumurile sau deodo-rantele prea tari și sub nicio formă nu încercați să-i transmiteți copilului teama că i s-ar putea face rău, întrebându-l non-stop cum se simte. Totuși, e bine să aveți o pungă de plastic în cazul în care vomită. Cât privește tratamentul, dacă răul este puternic, consultați un pediatru, pentru a vă prescrie un tratament anti-vomitiv sau ce va considera că se impune.